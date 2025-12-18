Chào anh - người có thể đang đọc những dòng này với một chút tò mò và biết đâu đó là khởi đầu của một câu chuyện tử tế.

Em là cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, cân đối, dễ nhìn, biết cách ăn mặc hợp hoàn cảnh, đủ tự tin để đi bên anh. Em yêu thiên nhiên, thích cây cỏ, thích ngắm hoàng hôn và biển. Với em, biển không chỉ là nơi để đi chơi mà là nơi để cân bằng lại cảm xúc, để thở sâu và để thấy lòng mình dịu xuống.

Em tự thấy mình khá đa năng: biết sắp xếp cuộc sống, biết chăm sóc bản thân, biết độc lập khi cần mạnh mẽ và mềm mại khi cần yêu thương, chân thành trong tình cảm. Em nghiêm túc trong công việc, có thể đàm phán với khách hàng lớn nhưng cũng không ngại vào bếp nấu ăn ngon cho những người mình yêu thương.

Em được bạn bè tin tưởng, yêu mến, luôn hết mình và chân thành với mọi người xung quanh. Đọc đến đây chắc anh sẽ nghĩ làm gì có cô gái nào ổn như vậy mà còn độc thân, đúng không? Thú thật là em không ít lần được làm mai, được mấy cô mấy dì chấm chọn làm dâu. Nhưng có lẽ duyên chưa tới, và em muốn tự mình tìm thấy tình yêu của đời mình, nên hy vọng anh đừng để em đợi quá lâu nhé.

Em chưa hoàn hảo, vẫn còn một số thiếu sót nhỏ, nhưng em tin rằng những năm tháng đã qua, em đã trau dồi và cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn nữa, để anh tự hào vì có em trong đời. Cảm ơn anh vì đã đợi em.

Em đang tìm một người đàn ông có trách nhiệm và tử tế - tử tế trong suy nghĩ, lời nói và cách đối xử với người khác. Một người có chí tiến thủ, biết mình đang ở đâu, muốn đi đến đâu và sẵn sàng nỗ lực cho tương lai. Em rất trân trọng những người đàn ông yêu thương gia đình, bởi em tin rằng cách anh đối xử với gia đình cũng chính là cách anh sẽ xây dựng một mái ấm sau này.

Nếu anh là người trưởng thành nhưng không khô khan, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, biết quan tâm đúng cách, sống tử tế, hướng thiện và chưa kết hôn lần nào như em, thì bức thư này dành cho anh đó.

Em không tìm một mối quan hệ cho vui, cũng không bước vào tình yêu bằng sự vội vàng. Em tin rằng tình yêu bền vững được xây dựng từ sự chân thành, tôn trọng và lựa chọn đồng hành cùng nhau mỗi ngày.

Vì thế giới này rộng lớn, người với người dễ lướt qua nhau lắm, nên nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu và muốn làm quen, em mong nhận được một email kể về anh thật chi tiết: anh là người như thế nào, đang làm gì, cuộc sống hiện tại ra sao và anh mong đợi điều gì ở một mối quan hệ. Như vậy, em sẽ dễ hình dung về anh hơn, và chúng ta sẽ không vô tình bỏ lỡ nhau chỉ vì chưa kịp hiểu.

Nếu anh đọc đến đây và thấy có chút đồng điệu, đừng ngại gửi em một lời chào. Biết đâu, từ một lá thư đủ đầy và tử tế, chúng ta lại bắt đầu một hành trình rất đáng trân trọng.

Chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ