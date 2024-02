Cảm nhận thực tế về Galaxy Ring

Galaxy Ring được đánh giá nhẹ hơn so với hình dung, mang đến trải nghiệm mới lạ nhưng thông số của nhẫn thông minh này vẫn là bí ẩn.

Biên tập viên công nghệ Matt Evans của Techradar gọi Galaxy Ring là "Chúa nhẫn" công nghệ cao. Sản phẩm của Samsung không có chữ "Tiên" rực lửa dọc bên hông như trong phim The Lord of the Rings, nhưng vẫn thu hút vì chứa đựng bí mật.

Còn phóng viên Allison Johnson của The Verge đánh giá nhẫn nhẹ hơn rất nhiều so với thiết kế đặc nhựa. "Thiết bị có hình dáng hơi lồi lõm, trông không khác chiếc nhẫn cưới của tôi", Johnson mô tả.

Trong khi đó, cây viết Julian Chokkattu của Wired nói Galaxy Ring nhẹ và thoải mái một cách đáng kinh ngạc. Bản nhỏ nhất chỉ 2,3 gram và sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau để người dùng tùy chọn.

Samsung chưa tiết lộ Galaxy Ring dùng chất liệu nhựa hay được mạ kim loại khi thương mại hóa. Chi tiết này thậm chí trở thành chủ đề được các chuyên gia công nghệ thảo luận sôi nổi tại triển lãm di động MWC 2024, diễn ra ngày 26-29/2 ở Barcelona. Nhiều người tò mò không biết kích cỡ của nhẫn thay đổi thế nào để vừa ngón tay người đeo và việc thay đổi có ảnh hưởng đến vị trí đặt cảm biến. Ông Hon Pak, Phó chủ tịch bộ phận Sức khỏe số của Samsung, xác nhận nhiều chi tiết quan trọng của nhẫn vẫn còn đang trong quá trình tinh chỉnh. Tuy nhiên, một tính năng sẽ không đổi là giúp người dùng cải thiện giấc ngủ.

Samsung Galaxy Ring. Ảnh: 4Gamers

Nhẫn thông minh của hãng Hàn Quốc trông khá đơn giản, không có nút bấm, màn hình hay đèn LED. Phiên bản trưng bày tại MWC theo dõi sức khỏe một cách thụ động, sau đó chuyển dữ liệu tới smartphone. Các thông tin được xử lý trên nhẫn trước khi gửi về điện thoại.

Trong phần ra mắt Galaxy Ring, Samsung dành nhiều thời gian nói đến tính năng theo dõi giấc ngủ. Thiết bị có bốn chức năng mà đồng hồ thông minh không có là theo dõi nhịp tim khi ngủ, nhịp thở, cử động ban đêm và chất lượng giấc ngủ.

Samsung cho biết họ sẽ dựa trên những chỉ số mà Galaxy Ring đo được từ người dùng, kết hợp kho dữ liệu lớn và AI để phân tích sâu về giấc ngủ, từ đó đưa ra gợi ý để giải quyết các vấn đề liên quan đến trí não. Đa số người đã trải nghiệm trực tiếp nói so với đeo smartwatch, Galaxy Ring đem lại cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Đại diện Samsung cũng nhắc đến khả năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ và vẽ ra khung cảnh nhẫn thông minh có thể kết nối với đệm thông minh để tự điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với thân nhiệt và môi trường. Nhẫn còn tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ da và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Hãng nói giao thức bảo mật Knox cũng sẽ được áp dụng để bảo vệ dữ liệu được thu thập.

Các tính năng có thể được quản lý qua ứng dụng Samsung Health trên điện thoại. Trên app sẽ có một số mục như My Vitality Score giúp "tính toán điểm sức sống" của người dùng dựa trên sự kết hợp giữa các chỉ số gồm hoạt động hàng ngày, giấc ngủ, nhịp tim khi nghỉ ngơi và sự thay đổi nhịp tim. Một tính năng khác là Booster Cards giúp người dùng đặt ra mục tiêu sức khỏe cụ thể và nhận phản hồi về tiến trình thực hiện.

Ông Hon Pak gọi Galaxy Ring là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái cảm biến môi trường rộng mở. Thay vì dựa vào một thiết bị duy nhất người dùng phải đeo, Samsung muốn hướng đến việc thu thập dữ liệu từ nhiều nơi, nhiều thiết bị để phát triển một trợ lý sức khỏe.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, điều này sẽ dẫn đến nhiều lo ngại liên quan đến quyền riêng tư, đặc biệt với phụ nữ. Ngoài ra giới công nghệ cũng cảnh báo về nguy cơ trầy xước với thiết bị đeo thông minh. Một số mẫu nhẫn thông minh đã gặp vấn đề này nhưng chưa tìm ra phương án khắc phục. Pin cũng là điều được các chuyên gia quan tâm. Với kích thước siêu nhẹ, nhiều người dự đoán thiết bị có dung lượng pin từ 14,5 đến 21,5 mAh.

Wired cho biết Galaxy Ring đặt mục tiêu theo dõi sức khỏe 24/7 với pin hoạt động 1-2 ngày. Trong khi đó, thử nghiệm thực tế cho thấy nhẫn thông minh Oura Ring có thể hoạt động liên tục 3-5 ngày, còn Ultrahuman Ring Air là bốn ngày. Đây cũng sẽ là thách thức lớn với Samsung khi phát triển Galaxy Ring.

Dù chưa phải bản hoàn thiện, những hình ảnh đầu tiên của Galaxy Ring đã tạo ấn tượng tốt với những người có mặt tại MWC 2024. Theo The Verge, với Galaxy Ring, Samsung đặt nhiều tham vọng lớn hơn một thiết bị đeo đơn thuần. Nó thể hiện tầm nhìn của công ty về tương lai của cảm biến môi trường, do đó sẽ không bất ngờ nếu hãng di động Hàn Quốc tiếp tục đưa ra những cải tiến mới trước khi thương mại hóa nhẫn thông minh này.

Khương Nha