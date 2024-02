Cẩm nang mua sắm cho du khách tại Chinatown

Nâng tầm phong cách với các thương hiệu thời trang

On Cheong Jewellery thành lập năm 1936, là một trong những nhà bán lẻ trang sức hàng đầu Singapore, nổi tiếng với các thiết kế độc đáo, chất lượng. Đây là nhà kim hoàn trang sức đầu tiên tại đảo quốc được trao chứng nhận Singapore Quality Class with People and Service Excellence certification (Đẳng cấp chất lượng với con người và dịch vụ xuất sắc), nhấn mạnh sự tận tụy về sản phẩm và dịch vụ. Thương hiệu cũng nhận nhiều giải thưởng suốt nhiều năm như Thương hiệu Uy tín Singapore (Singapore Prestige Brand Award); Dịch vụ xuất sắc Singapore (Singapore Service Star Award)...

Một trong những điều làm nên danh tiếng thương hiệu là sự lành nghề của đội ngũ thiết kế và thợ kim hoàn, tạo ra những tác phẩm trường tồn với thời gian, thể hiện qua slogan "Crafted by time, Cherished for generations" ("Chế tác bởi thời gian, Trân trọng qua thế hệ").

Các sản phẩm của On Cheong Jewellery đặc trưng bởi thiết kế toàn mỹ và chất liệu khoáng sản tự nhiên, làm cho mỗi tác phẩm thêm độc đáo. Ngoài ra, thương hiệu cũng cung cấp các dịch vụ khác như bấm lỗ tai, thiết kế riêng, phục chế trang sức. Du khách có thể tìm thấy On Cheong ở địa chỉ 235/237 New Bridge Rd, mở cửa từ 10h30-20h30 mỗi ngày hoặc 251 South Bridge Road, mở cửa từ 10h30-18h15 từ thứ 2 đến thứ 7. Ảnh: Chinatown Singapore