Khám phá Vị Thanh mùa nước nổi

Từng là trung tâm hành chính của Hậu Giang, Vị Thanh mang vẻ đẹp mộc mạc miền Tây, hút du khách vào mùa nước nổi bởi cảnh sông rạch trù phú cùng các đặc sản.

Tháng 9-11 hằng năm, vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi, thời điểm lũ từ thượng nguồn sông Mekong tràn về. Nước dâng lên phủ kín ruộng đồng, mang theo phù sa, cá tôm và vô vàn sản vật đồng quê. Thay vì xem là mùa lũ, người dân nơi đây coi đó là mùa của sự sống, mang nét đẹp riêng của miền Tây sông nước.

Nằm ở hạ nguồn sông Hậu, có địa hình trũng nên mùa nước nổi thường về Hậu Giang (nay thuộc Cần Thơ) trễ và rút chậm hơn những nơi khác. Ghé Hậu Giang đầu tháng 10, du khách có thể ngắm cảnh sông nước khoác lên vẻ trù phú, cá tôm sinh sôi, bông điên điển, rau đồng, ốc bươu, bắt đầu xuất hiện nhiều. Buổi chiều, du khách dễ "săn" được hoàng hôn với cảnh bầu trời hồng tím, tầm nhìn thoáng chưa bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng.

Vỏ lãi - phương tiện tham quan rừng tràm ngập mặn ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Ảnh: Linh Huỳnh

Di chuyển

Cách Cần Thơ khoảng 60 km và cách TP HCM gần 190 km, Vị Thanh là điểm dừng chân lý tưởng để khám phá vùng phía tây sông Hậu. Du khách có thể đến Vị Thanh bằng xe khách hoặc ôtô riêng, mất khoảng 4-5 tiếng từ TP HCM. Địa điểm này nằm ở trung tâm Hậu Giang cũ, thuận tiện di chuyển, tìm điểm lưu trú và khám phá các điểm đến xung quanh.

Điểm tham quan

Chợ chồm hổm

Đến Vị Thanh, du khách không thể bỏ qua phiên chợ địa phương họp lúc 3h sáng. Chợ nằm ngay trung tâm Vị Thanh, có tên gọi địa phương là "chồm hổm", vì tiểu thương thường ngồi xổm hoặc kê ghế nhỏ bán hàng, người mua cũng ngồi xổm lựa hàng. Chợ nổi tiếng với cách bố trí các ô bán hàng vuông vức ngoài trời, sản phẩm đa phần nông sản như tôm cá, rau củ quả, tự trồng, đánh bắt hoặc mua lại của bà con lối xóm.

Du khách có thể mua được các loại đặc sản miền Tây mùa nước nổi tại khu chợ này như bông điên điển, bông cù nèo, rau bèo, ốc bươu, các loại thủy sản như tép, cá bóng trứng. Trái cây cũng đa dạng với một số loại đặc trưng địa phương như khóm Cầu Đúc, chuối cau, bưởi Năm Roi. Giá bán chỉ dao động từ 10.000 đồng và chỉ nhận thanh toán tiền mặt.

Sau phiên chợ sáng sớm, du khách có thể dừng chân bên hông chợ để ăn sáng. Các sạp hàng đặt trong nhà, phục vụ các món bánh truyền thống miền Tây như bánh lọt, bánh da lợn tằm bì, bánh chuối, khoai mì nướng, khoai mì hấp nước dừa, xôi bắp. Các món nước phổ biến có bún riêu cua, bún mắm. Mỗi phần dao động từ 10.000-15.000 đồng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Từ trung tâm Vị Thanh, du khách đi khoảng 40 km đến khu du lịch Mùa Xuân, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, nơi được ví như "lá phổi xanh" của miền Tây. Khu vực này là nơi trú ngụ của hàng trăm loài chim, cá và thực vật ngập nước. Cái tên Lung Ngọc Hoàng có nghĩa là "vùng đất trũng ngập nước của ông trời" và nơi đây từng được gọi là "vựa rắn" của miền Tây.

Du khách ngồi vỏ lãi tham quan rừng tràm.

Vào mùa nước nổi, hoạt động thu hút khách là ngồi xuồng (vỏ lãi) len lỏi giữa rừng tràm, rừng đước, ngắm cò bay về tổ. Nhiều tour sinh thái còn kết hợp trải nghiệm bắt cá, ốc bươu, hái bông điên điển, tìm hiểu cách người dân sống cùng con nước. Chi phí đi vỏ lãi xuyên rừng tràm là 100.000 đồng mỗi khách người lớn, 60.000 đồng cho trẻ em. Mỗi vỏ lãi chở khoảng 10 khách. Thời điểm thích hợp để tham quan rừng là 8h sáng, dễ quan sát được các loài chim.

Sau khi khám phá rừng ngập mặn, du khách có thể đi bộ lên tháp quan sát cao 21m đặt giữa trung tâm để ngắm toàn cảnh rừng tràm và hệ sinh thái.

Thưởng thức đặc sản

Ẩm thực mùa nước nổi ở Hậu Giang gắn liền với sản vật theo con nước, mang hương vị đồng quê. Gỏi tép bông điên điển là món đặc trưng mỗi khi nước dâng. Bông điên điển vàng, tươi, cùng tép đồng cắt bỏ râu, thêm hành tím, rau răm, hành phi, đậu phộng, rau răm, trộn cùng nước mắm chua ngọt, tạo nên vị giòn tươi, thanh mát. Món này thường ăn kèm với bánh phồng chiên.

Canh khổ qua cá thác lác cũng là món nên thử khi đến vùng đất hạ lưu sông Hậu mùa nước nổi. Cá thác lác tươi được lăn thành viên, khổ qua bào mỏng, tất cả thả vào nước hầm xương, ăn như món lẩu hoặc chan cùng cơm nóng, mang vị ngọt của cá lẫn vị đắng nhẹ của khổ qua.

Cá thác lác giòn thịt, ít xương còn được chế biến thành chả, chiên giòn. Đầu bếp còn nhồi phần chả vào lại thân cá, giữ nguyên lớp da và hình dáng ban đầu.

Một bữa cơm đặc trưng miền Tây không thể thiếu món rau luộc chấm với kho quẹt sệt. Món rau đặc sắc có thể kể đến lục bình (bèo tây) luộc phần thân non, mọng nước và giữ được độ giòn.

Một số món khác như cá trê chiên giòn, gà tre hấp, thịt khìa nước dừa, là những đặc sản du khách nên thử.

Các điểm ăn uống gợi ý: Vườn tre Tư Sang, khách sạn Tru by Hilton Hau Giang City Centre, Quán cơm ngoại thành.

Lưu trú

Du khách nên chọn lưu trú tại trung tâm thành phố Vị Thanh để thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan. Khu vực này chưa phát triển nhiều cơ sở lưu trú, chủ yếu là nhà nghỉ, khách sạn tầm trung. Hiện Vị Thanh có một khách sạn quốc tế là Tru by Hilton Hau Giang City Centre, với các phòng nghỉ ở tầng cao, có thể quan sát toàn cảnh khu vực phường Vị Thanh. Giá phòng dao động từ 900.000 đồng mỗi đêm.

Khung cảnh hoàng hôn Vị Thanh từ trên cao.

Ở phân khúc thấp hơn, du khách có thể chọn lưu trú tại Khách sạn Hậu Giang, chi phí thuê khoảng 700.000 đồng mỗi đêm.

Bài và ảnh: Bích Phương