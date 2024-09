Sóc Trăng giáp Biển Đông ở phía đông và đông nam, phía đông bắc giáp Trà Vinh và Vĩnh Long, phía tây nam giáp Bạc Liêu, phía bắc và tây bắc giáp Hậu Giang. Sóc Trăng có đường bờ biển dài khoảng 70 km, với ba cửa sông lớn là Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh, đổ ra biển.

Du khách có thể tham quan Sóc Trăng vào các mùa trong năm. Tuy nhiên, ngày rằm tháng 10 Âm lịch hàng năm là thời điểm diễn ra hai lễ hội lớn là Ok Om Bok và đua ghe ngo đặc trưng. Đây có thể là thời gian lý tưởng để du lịch Sóc Trăng. Vào khoảng tháng 4-5, mùa kèn hồng nở rộ ở Sóc Trăng, với nhiều khung cảnh đẹp để chụp ảnh.

Sóc Trăng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hưởng gió mùa, có mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 27 độ C, ít khi bị bão lũ.

Lễ hội Ok Om Bok và đua ghe ngo

Thành phố Sóc Trăng có khá nhiều các khách sạn 2-3 sao với giá dao động từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng một đêm như Ngoc Thu Palace, Thuan Phat Hotel, Thien An Hotel, Quê Tôi Hotel.

Lễ Ok Om Bok còn gọi là lễ Cúng Trăng hay "Đút cốm dẹp" được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng 10 Âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội tưng bừng và được chờ đợi nhất trong năm của người Khmer ở Nam Bộ, trong đó đặc biệt nhất ở Sóc Trăng và Trà Vinh. Với người dân, Mặt Trăng được xem là vị thần điều tiết mùa màng, giúp họ làm ăn khấm khá trong năm nên trong ngày này mọi nhà đều tham gia lễ Cúng Trăng.

Bảo tàng Khmer được xây dựng từ năm 1938 gồm hai khu vực chính: Khu trưng bày Giáo đường Xamacum và Khu văn phòng. Bảo tàng có gần 13.000 sản vật văn hóa quý, trong đó hơn nửa là sản vật văn hóa do đồng bào Khmer sinh sống trong khu vực hiến tặng. Hằng năm, bảo tàng thu hút hơn 200.000 lượt du khách trong và ngoài nước ghé thăm và tìm hiểu nét đẹp văn hóa lịch sử của ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cùng truyền thống yêu nước chống ngoại xâm.

Đây là bãi biển tọa lạc ở hạ lưu sông Hậu. Biển Hồ Bể không giống những bãi biển tự nhiên khác do được hình thành từ bãi bồi và quá trình xâm lấn của nước biển, làm nên một vùng hồ trũng rộng. Bãi biển này có một bờ cát trắng trải dài. Đây là địa điểm đón bình minh và cắm trại ưa thích của khách du lịch và cả người dân địa phương. Nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ và tự nhiên, mang lại sự yên bình, tự do cho du khách.

Chùa được xây dựng năm 1785, có tên đầy đủ là Botum Vongsa Som Rong, nằm ở số 367 Tôn Đức Thắng, phường 5, TP Sóc Trăng. Đây là một trong những ngôi chùa thu hút đông du khách hành hương và check in. Trong khuôn viên chùa có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn uy nghiêm, phúc hậu với kích thước dài 63 m, cao 22,5 m và đặt trên cao khoảng 28 m so với mặt đất. Nét độc đáo ở chùa là ngôi tháp chính được sơn màu xám, thay vì vàng truyền thống. Bên trong tháp là tượng Phật tọa trên đài sen. Chánh điện mang nhiều màu sắc và chi tiết của Phật giáo Nam Tông.

Mì sụa có nguồn gốc từ món ăn truyền thống của cộng đồng người Hoa, dần dần trở nên phổ biến, được nhiều người dân bản địa và khách du lịch yêu thích. Mì sụa được làm từ đậu nành, cọng mì có màu vàng, có hai loại: mặn và không mặn. Những người ăn quen cho rằng mì sụa mặn ngon hơn. Mỗi loại chế biến thành các món khác nhau, loại ngọt dùng để nấu chè, loại mặn làm các món xào. Món này ăn kèm với nước tương ớt hoặc mắm chanh ớt tùy theo khẩu vị.

Bánh khọt



Bánh khọt chế biến từ bột gạo, bột mì, bột nghệ, nước cốt dừa và trứng gà. Phần nhân gồm đậu đã hấp chín và tép xào chung nêm ít gia vị. Bánh được đổ vào khuôn đặt trên lò nóng, đậy nắp 2-3 phút là chín. Bánh khọt khi chín có màu vàng nghệ, giòn và vị ngọt của gạo, vị béo của nước dừa, có hương thơm của nghệ và hành lá. Bánh được dùng kèm với các loại rau như xà lách, dưa leo, giá và rau thơm, nước cốt dừa, nước mắm chua ngọt và thêm ít ớt cay.

Bún gỏi dà

Bún gỏi dà. Ảnh: Di Vỹ

Bún gỏi dà là món bắt nguồn từ gỏi cuốn. Các nguyên liệu như bún, tôm, tép, thịt luộc, rau sống thay vì cuốn, được biến tấu bằng cách cho tất cả vào bát. Người miền Tây thưởng thức món ăn bằng cách và (lùa) như cơm. Do cách phát âm từ "và" thành "dà" mà từ đó, bún gỏi dà ra đời. Món ăn có vị khá giống bún mắm. Trước là món bún khô, khi phục vụ, đầu bếp bưng ra một tô bún kèm nước lèo. Sau này, nhiều nơi sáng tạo, chan trực tiếp nước lèo vào tô.



Đặc sản làm quà

Bánh pía

Bánh pía là đặc sản nổi tiếng ở Sóc Trăng, do người Hoa di cư sáng tạo ra. Các lò bánh pía tập trung nhiều ở huyện Châu Thành. Bánh pía trước đây khá đơn giản, vỏ ngoài làm bằng bột mì nhiều lớp mỏng, lớp da ngoài dày thường để in chữ, nhân làm bằng đậu xanh và mỡ lợn, không có các thành phần khác như hiện nay. Do thị hiếu của người tiêu dùng, các lò bánh mới thêm sầu riêng, khoai môn, trứng muối như hiện nay.