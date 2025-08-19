Cẩm nang du lịch Nha Trang cuối tuần kết hợp Kun Marathon

Khánh HòaVới Kun Marathon ngày 23/8 và VnExpress Marathon ngày 24/8, Nha Trang trở thành điểm hẹn lý tưởng cho gia đình kết hợp nghỉ dưỡng và thể thao.

Nha Trang lâu nay được xem là điểm đến du lịch biển hấp dẫn. Cuối tuần này, thành phố càng thêm sôi động nhờ hai sự kiện thể thao liên tiếp: Kun Marathon dành cho trẻ em vào ngày 23/8 và VnExpress Marathon cho người lớn ngày 24/8. Bên cạnh tham gia hai sân chơi rèn luyện sức khỏe, phụ huynh có thể đưa con, em khám phá những điểm đến thân thiện với trẻ nhỏ tại Nha Trang.

Kun Marathon - sân chơi cho trẻ em

Kun Marathon Nha Trang 2025 diễn ra sáng 23/8 tại Quảng trường 2/4, dự kiến thu hút hơn 2.000 vận động viên nhí từ 6 đến 10 tuổi. Các em sẽ trải nghiệm đường chạy dài gần một km với nhiều chướng ngại vật vui nhộn như nhà bóng, nhà phao, khu vượt chướng ngại.

Ngoài phần thi chính, ban tổ chức bố trí các trò chơi bên lề, sân khấu ca nhạc, giao lưu nghệ sĩ để tạo bầu không khí lễ hội cho cả gia đình. Trẻ hoàn thành đường chạy sẽ nhận huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ. Đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội và lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ cùng bố mẹ.

Một em nhỏ tham dự Kun Marathon Nha Trang 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon - giải chạy quy mô 13.000 VĐV

Ngay sau Kun Marathon, sáng 24/8, giải VnExpress Marathon Nha Trang 2025 khởi tranh với bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, dự kiến quy tụ khoảng 13.000 vận động viên trong và ngoài nước. Đường chạy đi qua các trục ven biển và tuyến phố trung tâm, mang lại trải nghiệm vừa vận động vừa ngắm cảnh biển xanh, cát trắng.

Đây là cơ hội để phụ huynh rèn luyện sức bền, cùng bạn bè, đồng nghiệp thử thách bản thân, đồng thời truyền cảm hứng thể thao cho con em. Không khí lễ hội đường phố, sự cổ vũ từ khán giả dọc đường chạy góp phần biến Nha Trang thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng yêu chạy bộ. Các em nhỏ từ 12 tuổi trở lên cũng có thể tham gia giải đấu này ở cự ly 5 hoặc 10km.

Những điểm đến vui chơi, giáo dục cho trẻ

Bên cạnh giải chạy, Nha Trang có nhiều điểm phù hợp gia đình. VinWonders Nha Trang (đảo Hòn Tre) nối đất liền bằng cáp treo dài 3,3 km, quy tụ khu cảm giác mạnh, công viên nước, thủy cung, rạp phim 4D và biểu diễn nghệ thuật. Thủy cung Trí Nguyên (Hòn Miễu) trưng bày hàng trăm loài sinh vật biển trong không gian mô phỏng tàu cổ. Viện Hải dương học Nha Trang lưu giữ hơn 20.000 mẫu vật, phù hợp biến chuyến đi thành "buổi học thực tế".

Nếu thời tiết không thuận lợi, các trung tâm thương mại như Vincom có khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em.

Các trò chơi tại VinWonders Nha Trang. Ảnh: Shutterstock

Khám phá thiên nhiên và văn hóa

Gia đình ưa vận động ngoài trời có thể chọn Hòn Tằm (biển trong, cát mịn, dịch vụ tắm bùn, lặn biển, kayak, mô tô nước), Đảo Khỉ (hàng nghìn cá thể khỉ sống tự nhiên, biểu diễn xiếc, trò chơi dân gian) hoặc Bãi Tranh (gần trung tâm, cảnh yên bình).

Về văn hóa, Tháp Bà Ponagar là biểu tượng kiến trúc Chăm, trong khi Chợ Đầm vừa là nơi mua đặc sản như mực rim, yến sào, bánh tráng xoài, vừa mang lại trải nghiệm chợ truyền thống. Sau giải chạy, cả nhà có thể thư giãn tại suối khoáng nóng Tháp Bà, hoặc di chuyển 40–60 phút để khám phá suối Ba Hồ và thác Yang Bay.

Tháp bà Ponagar - địa điểm tham quan văn hoá giữa lòng Nha Trang. Ảnh: KDI Holdings

Ẩm thực và không gian thư giãn

Ẩm thực Nha Trang nổi tiếng với hải sản tươi sống, giá hợp lý. Gia đình có thể chọn Làng Chài Nha Trang, Nhà hàng Gió Biển, Ngọc Trai Vàng. Đặc sản địa phương gồm nem nướng, bún sứa thanh mát và bánh căn dân dã.

Để đổi gió, các quán cà phê như Iced Coffee, Runam Bistro hay cửa hàng kem quốc tế đều có không gian rộng, phù hợp với trẻ nhỏ.

Danh thắng Hòn Chồng tại Nha Trang. Ảnh: Khoa Trần

Lưu ý chuẩn bị và di chuyển

Gia đình nên đăng ký giải chạy trực tuyến sớm để giữ suất, đồng thời đặt vé tàu, dịch vụ ra đảo qua đại lý uy tín nhằm tiết kiệm thời gian. Về di chuyển, taxi, xe công nghệ hoặc thuê xe riêng đều thuận tiện.

Hành trang cần có: giày chạy, quần áo thể thao thoáng mát, kem chống nắng, mũ nón, nước uống. Với trẻ em, nên mang theo áo phao cá nhân, thuốc chống côn trùng và một số vật dụng y tế cơ bản. Sắp xếp lịch trình nghỉ ngơi xen kẽ giữa chạy bộ và tham quan sẽ giúp cả gia đình có trải nghiệm an toàn, trọn vẹn.

Hoàng Đan