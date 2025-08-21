Đến Hà Nội dịp 2/9, du khách không chỉ tận hưởng tiết trời vào thu mát mẻ mà còn được hòa mình vào không khí đặc biệt của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Các tuyến phố rợp sắc cờ, cùng hàng loạt tour du lịch mới, chương trình nghệ thuật và triển lãm quy mô hứa hẹn mang đến một kỳ nghỉ đáng nhớ. >> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Hà Nội

Hồ Gươm nhìn từ trên cao. Ảnh: Giang Huy

Di chuyển Di chuyển đến Hà Nội Du khách có thể dễ dàng đến Hà Nội từ khắp nơi trong và ngoài nước bằng nhiều loại hình phương tiện như máy bay, tàu hỏa, xe khách, ôtô hoặc xe máy. Đường hàng không là lựa chọn nhanh nhất cho du khách ở xa. Hiện giá vé máy bay đến Hà Nội dịp 2/9 có xu hướng tăng, dao động từ 1,5 triệu đến 2,2 triệu đồng một chiều cho các chuyến bay từ TP.HCM của Vietnam Airlines và Vietjet Air khởi hành tuần cuối tháng 8. Mức giá này dự kiến còn tăng khi gần đến kỳ nghỉ. Đường sắt cũng là một phương án được nhiều người lựa chọn. Giá vé tàu Thống Nhất chặng TP.HCM - Hà Nội tuyến tàu nhanh như SE2, SE4 dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một chiều, tùy thuộc vào loại ghế ngồi mềm hay khoang 4 giường. Với đường bộ, các tuyến xe khách giường nằm chất lượng cao từ TP.HCM ra Hà Nội có giá vé từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng một chiều. Một số nhà xe uy tín cho tuyến này gồm Hoàng Long, Phương Trang, Thành Bưởi, Kumho. Di chuyển trong Hà Nội Hà Nội có hệ thống giao thông đa dạng, từ phương tiện công cộng đến những lựa chọn mang tính trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Phương tiện công cộng và phổ thông Xe buýt, taxi truyền thống và các ứng dụng gọi xe công nghệ như Grab, Gojek là những lựa chọn tiện lợi và phổ biến nhất. Ngoài ra, hai tuyến tàu điện trên cao là Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội cũng là phương án di chuyển nhanh, tránh tắc đường. Tàu hoạt động hàng ngày từ 5h30 đến 22h, tần suất 6-10 phút một chuyến. Đặc biệt, trong các ngày hợp luyện và sơ duyệt (21, 24, 27, 29/8), tàu sẽ hoạt động đến 24h và chạy xuyên đêm 1/9 để phục vụ người dân. Phương tiện trải nghiệm Để thong dong ngắm cảnh phố phường, du khách có thể đi bộ ở các khu vực trung tâm hoặc lựa chọn các phương tiện đặc trưng như xích lô, xe buýt hai tầng. Các tour khám phá Hà Nội bằng xe jeep, vespa cổ cũng là những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Lưu ý quan trọng về giao thông dịp lễ Trong các ngày hợp luyện (21, 24/8), sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) và ngày đại lễ 2/9, nhiều tuyến đường trung tâm sẽ bị cấm hoặc hạn chế lưu thông. Du khách nên chủ động kiểm tra thông tin phân luồng giao thông và lên kế hoạch lộ trình sớm để tránh bị ảnh hưởng.

Các tuyến đường bị cấm. Đồ họa: Tạ Lư

Lưu trú Việc lựa chọn địa điểm lưu trú phù hợp sẽ giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn nhất trong dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh tại Hà Nội. Tùy vào mục đích xem diễu binh, khám phá văn hóa hay tối ưu chi phí, du khách có thể tham khảo các khu vực dưới đây. Lưu trú tại khu vực Ba Đình thuận tiện xem diễu binh 2/9. Ảnh: Giang Huy Khu vực Ba Đình và các tuyến phố lân cận Đây là lựa chọn lý tưởng nhất cho du khách muốn trực tiếp theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Khu vực này là nơi các đoàn tập kết và đi qua. Nhiều khách sạn có ban công hoặc vị trí ngay mặt đường, giúp du khách dễ dàng hòa mình vào không khí đại lễ ngay từ phòng nghỉ. Gợi ý các tuyến phố: Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Liễu Giai, Ngọc Hà, Trần Phú, Lê Duẩn, Tràng Thi, Hàng Khay. Khu vực hồ Tây Tuy không nằm trên trục đường diễu hành chính, khu vực quanh Hồ Tây lại gần Quảng trường Ba Đình, du khách có thể đi bộ đến xem sự kiện. Nơi đây cũng nổi tiếng với không gian thoáng đãng, nhiều nhà hàng, quán cà phê đẹp và thuận tiện cho việc tham quan, trải nghiệm không khí lễ hội. Gợi ý các tuyến phố: Phan Đình Phùng, Cửa Bắc, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Hàng Bún, Đặng Dung. Khu vực phố cổ Hoàn Kiếm Nếu ưu tiên khám phá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, phố cổ là lựa chọn hàng đầu. Dù không xem được diễu binh - diễu hành, du khách vẫn được hòa mình vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật bên lề và cảm nhận nhịp sống đặc trưng của Hà Nội. Gợi ý các tuyến phố: Hàng Bông, Hàng Gai, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Hàng Hành, Lý Quốc Sư, Cầu Gỗ. Quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở khu phố cổ là điểm lưu trú lý tưởng cho khách đến Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành Khu vực gần các tuyến tàu điện trên cao Để tiết kiệm 30-50% chi phí so với trung tâm, du khách có thể ở tại các khách sạn dọc hai tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Di chuyển bằng tàu điện vào các điểm xem diễu hành sẽ rất nhanh chóng, không lo tắc đường. Các ga cuối như Cát Linh, Cầu Giấy chỉ cách các tuyến phố chính vài trăm mét đi bộ. Gợi ý các tuyến phố: Thái Hà, Láng Hạ, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy.

Hoạt động ngày 2/9 Diễu binh - diễu hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm. Trước đó, chương trình được sơ duyệt lúc 21h ngày 27/8 và tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8. Sau khi rời quảng trường, các đoàn sẽ chia thành 7 hướng. Du khách có thể chọn các vị trí đẹp để quan sát như ngã tư Hùng Vương - Lê Hồng Phong, Hùng Vương - Trần Phú, Hùng Vương - Nguyễn Thái Học và ngã tư Kim Mã - Liễu Giai. >> Xem thêm: Gợi ý vị trí xem diễu binh ngày 2/9/ Kinh nghiệm xem diễu binh

Diễu binh - diễu hành diễn ra trên quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Hồng Hà) Một số vị trí xem pháo hoa đẹp: quảng trường sân vận động Mỹ Đình; quán cà phê bên trong công viên Thống Nhất; các khách sạn cao tầng ở khu phố cổ, nhà hàng Thủy Tạ, tòa nhà 73 Cầu Gỗ (cạnh tòa Hàm Cá Mập cũ), các quán cà phê quanh hồ Văn Quán, các quán cà phê và tòa nhà ven hồ Tây. Ngoài ra, các tòa nhà cao tầng gần những điểm bắn pháo hoa đều quan sát được dễ dàng. Năm điểm bắn pháo hoa. Đồ họa: Hoàng Khánh

Các chương trình "concert quốc gia" diễn ra khắp nơi tại Hà Nội. Ảnh: BTC "Tổ quốc trong tim" ngày 9/8

Đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" Thời gian: 20h ngày 26/8/2025 Địa điểm: Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh Chương trình trong chuỗi sự kiện triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm gian lao nhưng cũng tự hào của đất nước, nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước. Các nghệ sĩ tham gia: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Thời gian: Từ 28/8 đến 5/9/2025 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh Triển lãm tôn vinh chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt là giai đoạn 40 năm đổi mới. Diện tích trưng bày 260.000 m2 (trong nhà và ngoài trời).

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh. Ảnh: VGP Chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng mapping Thời gian: 20h ngày 29 và 30/8 Địa điểm: Một số di tích, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa và khu vực lân cận. Chủ đề "Thăng Long hội tụ" và "Thanh âm Hà Nội". Chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác đương đại với công nghệ trình chiếu ánh sáng, 3D mapping, âm nhạc và trình diễn tương tác, nhằm tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước. Chương trình trải nghiệm "80 năm - Tự hào Việt Nam" Thời gian: 9h đến 22h từ 30/8 đến 2/9/2025 Địa điểm: Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Từ 9h đến 22h, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm mở 3 trạm trải nghiệm: "Bác Hồ trong trái tim dân tộc" - nơi gợi nhớ và tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. "Ký ức Trường Sơn" - tái hiện tuyến đường huyền thoại bằng công nghệ hiện đại và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" Thời gian: 20h ngày 31/8/2025 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh Chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc, quy mô lớn, kết hợp ca múa nhạc, hoạt cảnh, trình chiếu 3D mapping, âm thanh ánh sáng hiện đại.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Thời gian: 20h ngày 1/9/2025 Địa điểm: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Chương trình được chia làm ba chương, với những chủ đề mang đậm tính sử thi và tinh thần dân tộc: Chương 1: Con đường độc lập-thống nhất; Chương 2: Khát vọng Tổ quốc; Chương 3: Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Các nghệ sĩ tham gia có Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương đến những nghệ sĩ đương đại được giới trẻ mến mộ như Đen, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú. Sự góp mặt của các ban nhạc OPlus, Ngũ Cung, Dòng Thời gian... Chiếu phim truyện và tài liệu lịch sử Đợt phim gồm 80 buổi chiếu lưu động phục vụ người dân tại các phường, xã, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, trường nghề; phạm nhân tại các trại cải tạo, giáo dưỡng ở Hà Nội. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng có giá trị như Sao tháng 8, Hà Nội mùa đông năm 46, Hà Nội 12 ngày đêm, Ngã ba Đồng Lộc, Đào, phở và piano, Cánh đồng hoang. Ngoài ra còn có 40 buổi chiếu tại rạp Kim Đồng (phường Cửa Nam) và rạp 2/9 (phường Sơn Tây) vào tối thứ sáu, bảy và chủ nhật từ 1/8 đến 15/9.

Tour cho dịp 2/9 Bên cạnh các chương trình tour quen thuộc, nhiều trải nghiệm mới lần đầu tiên được công bố vào dịp Quốc khánh 2/9 phục vụ người dân và khách du lịch. Đoàn tàu hỏa năm cửa ô

Tàu Hà Nội (The Hanoi Train) gồm 10 toa, được thiết kế hai tầng, trong đó có 5 toa hành khách theo 5 chủ đề lấy cảm hứng từ 5 cửa ô nổi tiếng là Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa. Mỗi toa có cửa sổ rộng để hành khách ngắm cảnh. Mỗi ngày, tàu khai thác 3 chuyến, khung giờ 8h, 14h và 20h30, xuất phát từ ga Hà Nội, qua các ga Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên và ga Từ Sơn (Bắc Ninh) rồi quay trở lại. Đoàn tàu hoạt động từ ngày 19/8. Thăm hầm Cơ yếu trong Hoàng thành Thăng Long

Lần đầu di tích Cách mạng hầm Cơ yếu trong di sản Hoàng thành Thăng Long mở cửa cho khách tham quan nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Hầm được khởi công ngày 10/2/1966 và hoàn thành ngày 30/6/1966, tổng diện tích 37,2 m2. Thời điểm hầm được sử dụng nhiều nhất là tháng 12/1972. Nơi này là một phần trong hệ thống hầm thành cổ Hà Nội, có vai trò quan trọng giúp tổng hành dinh Quân đội Việt Nam chỉ đạo, điều hành, chỉ huy các quân binh chủng chiến đấu khi không quân Mỹ đánh phá thủ đô.

Nhiều bảo tàng mở cửa miễn phí Từ ngày 1 đến 3/9 Bảo tàng Hồ Chí Minh, Lịch sử Quốc gia, Mỹ thuật Việt Nam (cả cơ sở tại TP HCM), Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam mở cửa miễn phí cho người dân và du khách (gồm cả khách quốc tế). Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày chuyên đề 80 năm "Công an nhân dân khắc ghi lời Bác"; chuyên đề "Mùa thu Độc lập"; tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa Xuân độc lập". Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trưng bày Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam triển lãm "Những người con của Tổ quốc"; triển lãm Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng. Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có chợ vùng cao và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Quốc khánh của cộng đồng các dân tộc sinh sống tại làng. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội là một trong những nơi mở cửa miễn phí dịp 2/9. Ảnh: BTMT Ngoài ra, từ Hà Nội du khách vẫn có thể đặt hoặc tự tổ chức các tour đến những điểm du lịch trong Hà Nội và những địa phương lân cận, theo gợi ý của Sở Du lịch. Các tour phổ biến gồm: Tour trong ngày: Bản Mền (Ba Vì, Hà Nội); Con đường đạo học (xã Ô Diên, Hà Nội); Chuyện của lụa - Khám phá làng lụa Vạn Phúc bằng tàu điện trên cao (Hà Đông, Hà Nội); Tour đêm Hỏa Lò; show diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ; Ẩm thực Tống Duy Tân - ngõ Hàng Bông. Tour nhiều ngày: Hà Nội - Hải Phòng (Cát Bà); Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh (Bái Đính - Hạ Long - Yên Tử); Hà Nội - Thái Nguyên - Tuyên Quang "Dấu ấn theo chân Bác"; Hà Nội - Tuyên Quang "Nhớ về mùa thu Tháng Tám". >> Xem thêm: 80 tour nhân dịp 80 năm Quốc khánh/ 6 tour du lịch đáng thử quanh Hà Nội/ tour dành riêng cho du khách dịp 2/9 Các điểm check in cho giới trẻ

Một điểm check in đang thu hút giới trẻ tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Minh Bảo

Các quán cà phê, quán ăn trang trí cờ đỏ sao vàng, các điểm đến công cộng với nhiều băng rôn khẩu hiệu 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang thu hút giới trẻ và khách du lịch đến chụp ảnh check in. Một số địa điểm gợi ý: quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, các điểm trong khu phố cổ như Hàng Mã - Hàng Lược, Phùng Hưng, Ấu Triệu, Hàng Cháo.

Ẩm thực Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm đến có ẩm thực phong phú nhất cả nước, đặc biệt là ẩm thực đường phố. Các món ăn "phải thử" ở Hà Nội gồm phở, xôi xéo, bún thang, chả cá, bún đậu mắm tôm, bánh cuốn, bún chả Phở Phở bò Ấu Triệu trong danh sách Michelin. Ảnh: Michelin Guide Đây là món ăn không thể bỏ qua khi đến Hà Nội. Phở đã được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội khi nói đến ẩm thực thủ đô. Ngoài phở bò truyền thống, Hà Nội còn có phở gà và các biến tấu khác của phở như phở xào, phở trộn, phở cuốn. Các địa chỉ nổi tiếng ở Hà Nội gồm: - Phở bò: Khôi Hói, Lâm Hàng Vải, Tư Lùn, Lý Quốc Sư, Ấu Triệu, Bát Đàn, Hàng Đồng, Hàng Muối, bà Tựu Hàng Da. - Phở gà: Văn Miếu, phở gà Châm, Nguyệt, Đỗ Gia, Bảo Khánh, Lâm Nam Ngư, phở gà trộn Mã Mây, phở gà Hạnh Lãn Ông, phở gà Hà Hàng Hòm, - Phở xào: Bát Đàn, Hàng Buồm - Phở cuốn: Hưng Bền, Hương Mai, Thanh Hằng ở phố Ngũ Xá, Chinh Thắng. Bún Bên cạnh phở, nhiều món bún mang hương vị đặc trưng, phản ánh nét ẩm thực phong phú của Thủ đô. Mỗi loại bún đều có hương vị, thành phần và lịch sử phát triển khác nhau, từ các món truyền thống đến biến tấu. Các món bún thường được bán ở các quán nhỏ, gánh hàng rong hoặc trong khu phố cổ, mang đậm nét văn hóa ẩm thực bình dân, chú trọng vào nguyên liệu tươi, đặc biệt là rau sống và gia vị. Một số loại bún nổi tiếng: bún thang, bún chả, bún riêu, ốc, bún đậu mắm tôm. - Bún ốc/riêu: bún ốc cô Thêm, bún ốc cô Huê, bún riêu ốc Huyền Thu, bún ốc Kim Mã Thượng, bún ốc nguội Bùi Thị Xuân, ốc nguội Ô Quan Chưởng, bún riêu cô Uyên. Bún ốc nguội, một đặc sản ở Hà Nội. Ảnh: Em Đẹp - Bún thang: bà Ẩm, Phố Cũ, Bà Đức, - Bún chả: Hàng Quạt, Hàng Mành, Hàng Than, Lê Văn Hưu, Mai Hắc Đế. - Bún đậu mắm tôm: ngõ Hàng Khay, ngõ Phất Lộc Ngoài ra còn có một số món bún khác như: Bún ngan/vịt, bún mọc. Chả cá Chả cá là món ăn truyền thống của Hà Nội, gắn liền với lịch sử lâu đời. Món ăn xuất phát từ gia đình họ Đoàn ở phố Chả Cá hiện nay sáng tạo và phát triển, đặc biệt là quán Chả Cá Lã Vọng. Tên gọi "chả cá" xuất phát từ cách chế biến cá thành chả (chả viên hoặc miếng cá chiên), nhưng món ăn thực chất là cá áp chảo, ăn kèm bún và các loại gia vị, rau thơm. Đặc biệt, chả cá không thể thiếu mắm tôm. Địa chỉ tham khảo: Chả cá Lão Ngư, Anh Vũ, Thăng Long.

Bánh tôm Bánh tôm là món ăn truyền thống nổi tiếng, gắn liền với văn hóa ẩm thực của thủ đô. Bánh tôm xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, gắn liền với khu vực hồ Tây, nơi có nguồn tôm đồng dồi dào. Đây là món ăn dân dã nhưng thể hiện sự khéo léo trong cách chế biến. Bánh tôm ngon nhất khi vừa chiên xong, còn giòn và thơm, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt, ăn kèm rau sống và dưa góp. Địa chỉ tham khảo: Bánh tôm Hồ Tây đường Thanh Niên, các hàng bánh tôm quanh Phủ Tây Hồ, Bà Nga Thụy Khuê, cô Ẩm ngõ Đồng Xuân. Bánh cuốn Bánh cuốn là một món ăn truyền thống của ẩm thực miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Bánh làm từ bột gạo tẻ ngâm, xay mịn, pha loãng với nước. Vỏ bánh mỏng, mềm, hơi dai, nhưng không bở nát. Nhân bánh thường gồm thịt heo xay (hoặc băm nhỏ), mộc nhĩ thái sợi, hành khô phi thơm. Nhân được xào chín trước khi cuốn. Hà Nội còn có bánh cuốn Thanh Trì, không có nhân thịt, thường ăn kèm giò chả. Địa chỉ tham khảo: Bánh cuốn Thanh Vân, bà Xuân, bà Hoành. Cà phê Cà phê là một nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội, với nhiều quán tuổi đời hàng chục năm ở phố cổ. Bên cạnh cà phê truyền thống, cà phê pha máy hiện đại, cà phê trứng là một trong những đặc sản của Hà Nội. Cà phê trứng được cho là xuất hiện tại Hà Nội hơn 70 năm trước. Thức uống này kết hợp cà phê với lòng đỏ trứng đánh bông, màu hơi vàng đựng trong tách nhỏ. Địa chỉ tham khảo: Giảng, Đinh, Phố cổ, All Day Coffee, Luk Lak. Giá mỗi tách cà phê trứng từ 35.000 đồng. Trà chanh Trà chanh và xôi cốm, những món ăn rất Hà Nội. Ảnh: Ninh Tito Trà chanh là một loại thức uống giải khát phổ biến, được pha chế từ trà và nước cốt chanh. Thức uống này thường có vị chua ngọt, thanh mát và có thể thưởng thức nóng hoặc lạnh tùy theo sở thích cá nhân. Khu vực Nhà thờ lớn là một trong nhiều địa chỉ bán trà chanh nổi tiếng ở Hà Nội.

