Gợi ý vị trí xem diễu binh - diễu hành ngày 2/9 ở Hà Nội

Đoàn diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương rồi chia thành nhiều nhánh đi trên các tuyến phố Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tâm điểm là lễ diễu binh - diễu hành, sẽ diễn ra từ 6h30 tại Quảng trường Ba Đình. Đoàn sẽ đi dọc đường Hùng Vương rồi chia thành 7 nhánh về các điểm tập kết.

Người dân và du khách có thể chọn vị trí quan sát trên nhiều tuyến đường thuộc các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình. Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh - diễu hành và các lưu ý khi tham gia đại lễ.

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo

Đây là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất vì là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình bắt đầu chia các hướng. Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Khu vực này mới được chỉnh trang, phá nhà bỏ hoang, tạo thành một không gian công cộng rộng rãi nên nhiều chỗ đứng thuận tiện. Tuy nhiên, theo một số người dân Hà Nội có kinh nghiệm xem các cuộc diễu binh - diễu hành trước đây, vị trí này chứng kiến đủ mọi đoàn nhưng hàng ngũ thường không đều đẹp, khá lộn xộn vì họ phải chuyển hướng. Mọi người có thể cân nhắc đứng trước hoặc sau vị trí này vài trăm mét.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học

Địa điểm này không rộng rãi, nhưng là vị trí thuận tiện chứng kiến hai đoàn diễu binh tuyến số 1 và 2 đi qua. Khu vực tòa nhà Doji có bậc cao dễ quan sát. Ngã tư này chỉ cách Quảng trường Ba Đình 1,2 km nên không phải chờ đợi lâu như ở Tràng Tiền - Nhà hát Lớn. Tuy nhiên vì khu vực này hơi chật nên sẽ gặp khó khăn trong việc chọn chỗ đứng và mất nhiều thời gian thoát sau buổi diễu binh.

Nút giao Cửa Nam

Đoàn diễu binh tuyến 1 đi về Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền sẽ qua nút giao Cửa Nam. Đây là khu vực rộng rãi, có nhiều hướng để tìm chỗ đứng, thoát ra hoặc di chuyển dễ dàng. Giao thông tại khu vực này kết nối tốt, có thể đến bằng nhiều tuyến xe buýt, hoặc đi bộ từ ga Hà Nội hay trung tâm phố cổ. Các nhà dân, cửa hàng xung quanh thuộc phố Hàng Bông có thể quan sát dễ dàng từ các tầng.

Nút giao Kim Mã - Liễu Giai

Góc nhìn hướng về đường Liễu Giai, nơi đoàn diễu binh tuyến 3 đi qua. Ảnh: Tâm Anh

Đây là vị trí nhiều không gian trên cao có thể quan sát đoàn diễu binh như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, khách sạn Hanoi Daewoo, tòa nhà Capital Palace, chung cư Vincom Metropolis, chung cư Liễu Giai Tower. Nút giao cũng là điểm dễ tiếp cận với những người di chuyển bằng tàu điện trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội. Từ bến cuối Cầu Giấy, du khách đi bộ khoảng 15 phút.

Hai quán cà phê Starbucks bên dưới tòa nhà Metropolis và Brodard của khách sạn Daewoo nằm ở vị trí giật cấp cao hơn mặt đường nên có thể quan sát được đoàn diễu binh.

Đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương

Đoàn diễu binh tuyến 6 và 7 gồm khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua đoạn đường này. Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên nhiều khả năng sẽ không đông đúc như các tuyến đường khác. Vỉa hè tại khu vực này cũng khá rộng rãi.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền

Đường Hàng Khay - Tràng Tiền, đoạn gần kết thúc của đoàn diễu binh tuyến 1. Ảnh: Ngọc Thành

Đây là đoạn gần kết thúc của đoàn diễu binh tuyến số 1. Vì đoàn đi từ Quảng trường Ba Đình nên nếu người dân và du khách nào đến muộn vẫn còn thời gian đón đoàn ở đoạn cuối. Lưu ý, không nên đứng cuối đường Tràng Tiền, sát Nhà hát lớn vì khi đó đoàn đã kết thúc.

Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán ăn, quán cà phê. Các ngả đường mở ra xung quanh hồ Gươm rộng rãi nên sẽ nhanh thông thoáng sau khi kết thúc diễu binh, đặc biệt thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và khách du lịch từ xa tới. Khách du lịch lưu trú ở phố cổ cũng cân nhắc xem diễu binh ở vị trí này.

Ngoài các điểm cụ thể kể trên, người dân và khách du lịch có thể chọn đứng dọc các con phố để theo dõi sự kiện một cách thoải mái và an toàn theo các hướng di chuyển cụ thể của đoàn diễu binh. Theo dự kiến, các tuyến đường sẽ đông đúc gồm có Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Lê Duẩn - Tràng Thi - Hàng Khay - Ngọc Hà.

Tuyến 1 (khối nghi trượng): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 (Nhà hát lớn)

Tuyến 2 (khối quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Tuyến 3 (khối hồng kỳ): Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Cung thể thao Quần Ngựa.

Tuyến 4 (khối cảnh sát cơ động - kỵ binh): Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Tuyến 5 (khối quần chúng, văn hóa, thể thao): Hùng Vương - Sân vận động Hàng Đẫy.

Tuyến 6 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Tri Phương - Trụ sở Bộ Quốc Phòng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Tuyến 7 (khối xe bánh lốp): Hùng Vương - Trần Phú - Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Láng và Giảng Võ - Láng Hạ - Trần Duy Hưng - Mỹ Đình.

Các hướng đoàn diễu binh - diễu hành đi qua. Đồ họa: Hoàng Khánh

Lưu ý

Sự kiện bắt đầu 6h30 nên để có chỗ, mọi người cần đến sớm vài tiếng. Các phương tiện công cộng được khuyến khích sử dụng. Các tuyến đường có đoàn diễu binh - diễu hành đi qua đều bị cấm từ chiều ngày 1/9. Nhiều hàng quán cũng được yêu cầu đóng cửa.

Người dân và du khách cũng nên lưu ý các nút giao kể trên, thường là nút giao rộng rãi và quen thuộc, nhiều người đổ về nên dễ tắc nghẽn và lực lượng an ninh phân luồng gắt gao.

Xe bánh lốp sẽ đi nhanh nên người xem trên tuyến 6 và 7 cần căn giờ để không bỏ lỡ.

Ngoài theo dõi trên đường, người dân và du khách có thể xem trực tiếp lễ diễu binh qua hơn 200 màn hình LED lớn được đặt ở các cửa ngõ vào Thủ đô, các điểm công cộng như hồ Gươm, hồ Tây, Mỹ Đình, cùng hàng trăm loa phát thanh.

Tâm Anh