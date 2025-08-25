Cẩm Khê Central Park ra mắt quỹ căn shophouse kèm ưu đãi

Phú ThọChủ đầu tư dự án Cẩm Khê Central Park phối hợp cùng CMH Việt Nam - đơn vị phát triển ra mắt quỹ shophouse giới hạn kèm chính sách ưu đãi tài chính, quà tặng trong tháng 8.

Cụ thể, khách hàng giao dịch thành công sản phẩm biệt thự, shophouse sẽ nhận được quà tặng lần lượt như kim cương (trị giá đến 200 triệu đồng), gói nội thất (trị giá đến 100 triệu đồng). Sản phẩm liền kề cũng được chủ đầu tư ưu đãi 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng ký hợp đồng chuyển nhượng trong thời gian diễn ra chương trình còn được tham gia "Vòng quay may mắn" với cơ hội nhận thêm tiền mặt giá trị đến 150 triệu đồng cho cả ba dòng sản phẩm biệt thự, liền kề và shophouse.

Tiến độ thi công tại dự án hồi tháng 8. Ảnh: CĐT

Cẩm Khê Central Park định hướng là mô hình khu đô thị "all-in-one" tích hợp các tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian sống hiện đại. Sau giai đoạn san lấp mặt bằng hồi tháng 10/2024, đến nay, dự án đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều tiện ích trọng điểm được đưa vào hoạt động như công viên trung tâm, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh cảnh quan phủ khắp dự án, tạo môi trường sống trong lành và tiện nghi.

Hạ tầng kỹ thuật thi công đồng bộ. Ảnh: CĐT

Theo thống kê từ chủ đầu tư, phần lớn khách hàng tại Cẩm Khê Central Park có nhu cầu ở thực. Trong đó, khoảng 40% là người dân có hộ khẩu tại Cẩm Khê, gần 45% khách hàng thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ, còn lại đến từ các tỉnh lân cận và khu vực khác.

"Tỷ lệ này cho thấy sức hút của dự án đối với cư dân địa phương cũng như triển vọng hình thành cộng đồng đô thị mới tại khu vực", đại diện chủ đầu tư nói.

Những cư dân đầu tiên đã chuyển về và tiến hành xây dựng tại dự án. Ảnh: CĐT

Dự án cũng ghi nhận một số khách hàng đã bắt đầu triển khai xây dựng và chuyển về sinh sống tại Cẩm Khê Central Park.

Không chỉ là chốn an cư, Cẩm Khê Central Park còn mang đến cơ hội đầu tư, nhất là trong giai đoạn quỹ sản phẩm shophouse giới hạn được mở bán kèm ưu đãi và quà tặng.

Song Anh