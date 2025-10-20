Cẩm Khê Central Park chiết khấu 10% cho khách hàng thanh toán sớm

Phú ThọCẩm Khê Central Park triển khai chính sách chiết khấu thanh toán sớm tối đa 10%, hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng và quà tặng trị giá 200 triệu đồng.

Dự án cũng áp dụng tiến độ thanh toán kéo dài 30 tháng. Theo đó, khách hàng có thể chia nhỏ thanh toán thành nhiều đợt linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính hoặc kế hoạch đầu tư dài hạn.

Chủ đầu tư cho biết, chính sách này hướng tới người mua ở thực và nhà đầu tư trung hạn. Với nhóm mua ở thực, việc thanh toán kéo dài giúp giảm áp lực tài chính. Trong khi nhà đầu tư có cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận khi chiết khấu thanh toán sớm có thể tương đương mức tăng giá trung bình một năm của thị trường.

Tiến độ thanh toán hỗ trợ lãi suất tại Cẩm Khê Central park. Ảnh: CĐT

Ngoài ra, Cẩm Khê Central Park còn chiết khấu theo tiến độ thanh toán. Cụ thể, khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường hưởng chiết khấu 3%, thanh toán sớm 70% được giảm thêm 5%, sớm 95% nhận thêm 7%.

Để hỗ trợ các gia đình trẻ mua nhà, chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất với hai mức: 24 tháng cho 65% giá trị hợp đồng và 36 tháng cho 45% giá trị hợp đồng. "Trong bối cảnh lãi vay ước 9-10% mỗi năm, việc hỗ trợ lãi giúp giảm đáng kể chi phí vốn giai đoạn đầu", đại diện chủ đầu tư nói thêm.

Khách hàng giao dịch thành công trong đợt mở bán có thể nhận quà tặng trị giá tới 200 triệu đồng.

Tiến độ dự án Cẩm Khê Central Park hòi tháng 10. Ảnh: CĐT

Cẩm Khê Central Park nằm tại Cẩm Khê, Phú Thọ, được định hướng là mô hình khu đô thị "all-in-one" tích hợp các tiện ích thương mại, dịch vụ và không gian sống hiện đại. Dự án tích hợp 22 tiện ích hiện đại, có khả năng đáp ứng nhu cầu từ giáo dục, y tế, giải trí tới chăm sóc sức khỏe. Không gian cây xanh, mặt nước với công viên trung tâm và hồ điều hòa được quy hoạch lên tới 5 ha.

Theo chủ đầu tư, nhiều dãy shophouse mặt tiền trục chính đã hoàn thiện và bắt đầu đi vào khai thác thương mại. Thị trường bất động sản khu vực đang bước vào giai đoạn chuyển mình với những tín hiệu tích cực từ chính sách địa phương, hạ tầng kết nối và xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư về các khu vực vệ tinh giàu tiềm năng.

Song Anh