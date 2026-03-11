Cam kết 'bao đậu visa' đi nước ngoài có đáng tin?

Tôi có ý định đi du lịch châu Âu tự túc và nhận được mời làm visa với cam kết "bao đậu" từ một đơn vị tại Hà Nội.

Hè năm nay, tôi dự định đi du lịch tự túc châu Âu, gồm Anh và các nước trong khối Schengen 30 ngày. Trước đó, tôi có đi du lịch hơn 10 nước nhưng đều ở châu Á. Để giảm thiểu tối đa khả năng trượt visa, tôi tìm hiểu một số công ty lữ hành Việt Nam để nhờ hỗ trợ giấy tờ. Trong số đó, có đơn vị cam kết "bao đậu visa''', khẳng định có thể "tác động vào quá trình xem xét visa", nhưng chi phí cao gấp ba các công ty khác.

Tôi chấp nhận các chi phí làm hồ sơ xin visa, nhưng lo lắng "tiền mất tật mang". Vì vậy, tôi muốn biết có khả năng "bao đậu visa" khi làm thủ tục xin thị thực tại Việt Nam không? Và tôi cần làm gì để hồ sơ của mình có khả năng cao đậu thị thực.

Độc giả Nguyễn Nam Phong, Hà Nội

Ngày 10/3, tại buổi cập nhật thông tin thị thực cho du khách Việt trước mùa cao điểm du lịch 2026, Atul Lall, CEO VFS Global tại khu vực Bắc Á, Philippines và Việt Nam cho biết du khách cần cẩn trọng trước các "cam kết" và "làm nhanh" visa.

"Mọi lời hứa bao đậu đều là lừa đảo", ông Atul Lall nói. Dịch vụ làm visa trọn gói chỉ hướng dẫn du khách cung cấp các loại giấy tờ phù hợp, tư vấn câu hỏi phỏng vấn hoặc hỗ trợ dịch thuật.

VFS Global, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin thị thực dành cho chính phủ và công dân có trụ sở tại Thụy Sĩ và UAE, là đối tác của 69 chính phủ, sở hữu mạng lưới Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tại 160 quốc gia. Tại Việt Nam, công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2013, đang vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.



Ông Atul cho biết khi nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao, kẻ lừa đảo thường lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để trục lợi, thông qua việc bán lịch hẹn ảo hoặc cam kết tỷ lệ đậu visa.

Đơn vị đưa ra các cảnh báo cho khách Việt, tránh bị kẻ gian lừa đảo, mất tiền oan.



Quyền quyết định visa: Các bên thứ ba không có quyền quyết định cấp visa mà chỉ thực hiện các khâu hành chính. Quyền quyết định hoàn toàn thuộc về Đại sứ quán/Lãnh sự quán.



Cam kết visa hoặc làm nhanh: Không cá nhân hay tổ chức thứ ba nào có thể tác động đến kết quả hoặc thời gian xử lý visa.



Quản lý lịch hẹn: Các suất hẹn được mở trên website theo hướng dẫn của cơ quan ngoại giao các nước trên nguyên tắc "đăng ký trước, phục vụ trước". Du khách miễn phí khi đặt lịch tại website chính thức (www.vfsglobal.com), ngoại trừ một số nước có yêu cầu thu phí dịch vụ trước.

Cập nhật trạng thái thời gian thực: Sau khi hồ sơ được gửi đi, bên thứ ba không có quyền can thiệp vào tiến độ bên trong cơ quan ngoại giao. Du khách sẽ nhận được thông báo khi có kết quả.



Thanh toán: VFS Global không yêu cầu thanh toán qua mạng xã hội, tin nhắn điện thoại. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện tại website chính thức hoặc trực tiếp tại trung tâm.



Dịch vụ việc làm/Di trú: "Chúng tôi không cung cấp dịch vụ môi giới việc làm hoặc di trú nước ngoài. Hãy cẩn trọng với các đối tượng mạo danh VFS Global để lừa đảo việc làm", ông Atul nói.

Dịch vụ cao cấp: Các dịch vụ cộng thêm nhằm mục đích tăng tiện lợi khi nộp hồ sơ, hoàn toàn không giúp hồ sơ được duyệt nhanh hơn hay đảm bảo kết quả đậu visa.

Bên cạnh đó, ông Atul cũng đưa ra các khuyến nghị về lộ trình nộp hồ sơ visa của khách Việt.

Nộp hồ sơ sớm: Nên nộp ngay khi có kế hoạch bay. Hầu hết quốc gia cho phép du khách nộp hồ sơ xin visa trước ngày khởi hành 180 ngày.

Kiểm tra tính chính xác: Thông tin trên tờ khai (tên, số hộ chiếu, ngày sinh) phải khớp tuyệt đối với giấy tờ gốc.



Đúng quy chuẩn: Ảnh thẻ phải tuân thủ hướng dẫn cụ thể của từng quốc gia.



Hồ sơ: Tham khảo kỹ danh mục hồ sơ (checklist) trên website. Một sai sót nhỏ hoặc thiếu giấy tờ cũng có thể khiến hồ sơ bị từ chối.



Xác thực tài chính: Đảm bảo sao kê ngân hàng được xác thực đúng quy định. Ví dụ hồ sơ yêu cầu sao kê giao dịch ngân hàng trong 6 tháng, nhưng khách chỉ sao kê 3-4 tháng gần nhất, cũng khiến thời gian xem xét visa kéo dài hơn.

