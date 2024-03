Cảm hứng văn hóa dân gian trong túi Ther Gab

Túi xách Ther Gab lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống, những câu chuyện dân gian, qua bàn tay chế tác của các nghệ nhân Việt.

Ther Gab cho biết câu nói "đôi giày làm nên người đàn ông, túi xách làm nên người phụ nữ" (The shoes make the man, the handbag makes the woman) là một phần quan trọng trong định hướng thương hiệu theo đuổi. Nhất là với phái đẹp, một chiếc túi phù hợp có thể giúp họ tự tin thể hiện cá tính, khẳng định đẳng cấp và gu thời trang.

Lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống và những câu truyện dân gian Việt Nam, túi xách Ther Gab ra đời từ sự sáng tạo, niềm đam mê và những đôi tay chế tác tỉ mỉ của người Việt. Bên cạnh công năng, thiết kế và tính thẩm mỹ, thương hiệu còn hướng đến mục tiêu giúp chị em khẳng định tuyên ngôn về bản thân, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi phụ nữ có thể tự tin tỏa sáng.

Ther Gab là thương hiệu túi xách của nhóm các bạn trẻ Việt đồng sáng lập. Ảnh: Ther Gab

Mỗi sản phẩm của Ther Gab được ví như tác phẩm nghệ thuật, tổng hòa giữa kiểu dáng thiết kế, gam màu và chất liệu song vẫn đảm bảo yếu tố sáng tạo, hợp thời. Đơn cử như mẫu Bánh Giầy, gây ấn tượng với thiết kế hình tròn, sử dụng chất liệu da Cleo mềm mại. Hình dáng túi đại biểu cho lời chúc bình an, hạnh phúc. Dây quai túi còn được nghiên cứu kỹ để đảm bảo tính tiện dụng, linh hoạt đeo chéo lẫn đeo vai.

Trong khi Vỏ Sò lại mang đến hơi thở phóng khoáng của biển cả. Không gian bên trong của túi lớn, sức chứa nhiều mà vẫn đảm bảo không mất phom, ọp ẹp, hợp những cô nàng năng động, cá tính, thích mang "cả thế giới" theo bên mình.

Với mẫu túi Hạt Đậu, phần viền định khung chắc chắn cùng bề mặt là hai nửa bông hoa chần bông thủ công giúp làm nên điểm nhấn. Túi làm từ chất liệu microfiber cao cấp, được Ther Gab ví như "hạt mầm tiềm tàng sức sống mãnh liệt", đại biểu cho khát vọng vươn lên. Dù đặt ở đâu hay vô tình chèn ép, túi vẫn đảm bảo không bị trầy xước hay ảnh hưởng phom dáng.

Toàn bộ dòng túi của Ther Gab đều thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Ther Gab

Ngoài ra, mẫu Hạt Đậu Hồng, phiên bản đặc biệt của túi Hạt Đậu, với tông màu nổi bật, lớp lông thỏ nhân tạo kèm thiết kế độc đáo hứa hẹn mang lại cảm giác dễ thương, trẻ trung cho chị em.

Lấy cảm hứng từ câu truyện cổ tích về nàng Tấm xinh đẹp, hiền lành, mẫu túi cùng tên là thiết kế nâng cấp từ bucket bag truyền thống. Túi làm từ da PU cao cấp, giúp chị em thể hiện hình ảnh nữ tính, dịu dàng.

Còn với túi Ba Gang, thiết kế gọn nhẹ nhưng sức chứa rộng (khoảng 40 cm bề ngang), sẽ là lựa chọn cho những chị em tìm túi đựng laptop, tài liệu. Chất liệu vải dù phối da chống nước nhẹ, lót nhung bên trong chống xước cũng giúp tăng độ bền túi và dễ bảo quản.

Ngoài thị trường Việt Nam, Ther Gab đã mở rộng thị trường đến Singapore. Ảnh: Ther Gab

Với những dòng sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, thiết kế tỉ mỉ, Ther Gab mang đến thế giới túi xách đa sắc màu để các nàng thoải mái lựa chọn, mix & match và biến hóa cùng những bộ cánh đa phong cách.

"Dù xuống phố dạo chơi cùng bạn, chốn công sở với hình ảnh cô nàng thanh lịch, phóng khoáng dạo biển hay xuất hiện trong bữa tiệc sang trọng, Ther Gab đều có thể đồng hành cùng phái đẹp", đại diện thương hiệu cho biết.

Á Hiên