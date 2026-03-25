Cảm hứng 'từ trời đến biển' trong kiến trúc sân bay Phú Quốc

Nhà ga T2 sân bay Phú Quốc tạo hình như chim phượng hoàng lửa, trong khi không gian bên trong thiết kế như "thế giới đại dương", tích hợp nhiều công nghệ hiện đại.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng, hướng tới công suất 24 triệu hành khách mỗi năm trước APEC 2027 và 50 triệu khách trong tương lai, trở thành sân bay hiện đại bậc nhất thế giới. Trong đó, nhà ga hành khách được thiết kế như một biểu tượng kiến trúc mang cảm hứng từ trời và biển, tích hợp những công nghệ hàng không hiện đại.

Tham gia vào công trình là các đơn vị thiết kế quốc tế CPG Consultants (Singapore) phụ trách kiến trúc và Artelia Airport (Pháp) phụ trách công nghệ sân bay, trong khi Aedas Interiors (Singapore) cùng HOK (Mỹ) đảm nhiệm nội thất.

Điểm nhấn của dự án cảng hàng không là nhà ga T2 lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh tái sinh và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông. Nhà ga tạo hình như cánh chim sải rộng giữa biển ngọc, rừng xanh.

Thiết kế cảng hàng không lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng. Ảnh: CPG Consultants Singapore.

Bên trong ga đến, Aedas kể câu chuyện "phượng hoàng đáp xuống đại dương". Những đường cong gợi hình ảnh rạn san hô hay bãi biển nguyên sơ. Dấu ấn các làng nghề truyền thống như hình bóng thuyền đánh cá, hồ tiêu xanh, rượu sim đến ngọc trai cũng được lồng ghép vào không gian.

Ga đến gợi cảm giác như thế giới đại dương. Bề mặt sàn mang hoa văn bất đối xứng mô phỏng bãi cát ướt và dòng hải lưu. Hệ cột vươn cao tới 14.5 m, tạo hình như những nhánh san hô khổng lồ. Các cột nâng đỡ hệ trần kim loại uốn lượn với hiệu ứng mặt nước phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác như đang di chuyển dưới lòng đại dương.

Thiết kế lấy cảm hứng từ lòng đại dương tại khu vực nhà ga đến. Ảnh: Aedas Interiors

Bên trong khu vực kiểm soát hộ chiếu và sảnh chờ, bảng màu chuyển dần từ sắc xanh dịu của biển sang những gam màu rạn san hô. Tại đây, nhà ga bổ sung quầy phục vụ tự động, phân chia linh hoạt cho mọi nhu cầu lưu trú ngắn và dài hạn.

Trong khi đó, nhà ga đi dưới bàn tay của HOK mang thông điệp "phượng hoàng cất cánh", đại diện cho khát vọng bứt phá và kết nối của Việt Nam hiện đại. Không gian mở khai thác độ khoáng đạt của bầu trời, kết hợp đường nét uốn lượn của Bãi Sao mang đến trải nghiệm như sảnh chờ của khách sạn 5 sao.

Thiết kế ga đi chú trọng ánh sáng tự nhiên. Ảnh: HOK

Không gian ga đi có 3 tầng, trần cao để thu sáng. HOK bố trí hệ thống quầy làm thủ tục tự động lệch khỏi khu vực trung tâm để giảm tải luồng di chuyển chính và nhường chỗ cho cảnh quan xanh theo dạng ruộng bậc thang.

Hành khách được dẫn dắt qua khu bán lẻ tích hợp trong những khoảng thông tầng. Các vật liệu địa phương như tường đất nện, gỗ sồi và đá terrazzo kết hợp tạo nên vẻ sang trọng nhưng gần gũi. Điểm kết thúc là khu vực Viewing Gallery, nơi hành khách có thể vừa thư giãn vừa ngắm nhìn toàn cảnh hai đường băng.

Khu vực làm thủ tục tự động. Ảnh: HOK

Để vận hành sân bay, Sun Group bắt tay Changi Airports International (CAI), đơn vị đứng sau thành công của sân bay Changi Singapore. CAI sẽ đảm nhiệm vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Đơn vị kỳ vọng đưa công trình vượt qua khỏi một hạ tầng giao thông thông thường, trở thành một điểm đến thực thụ, nơi du khách có thể trải nghiệm kiến trúc, mua sắm, tham quan, thậm chí là những lễ hội quy mô.

Hoài Phương