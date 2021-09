Cảm hứng từ Guardiola của cô gái vào chung kết Mỹ Mở rộng

MỹLeylah Fernandez và cha cô, một cựu cầu thủ bóng đá, học hỏi từ phong cách của HLV Pep Guardiola trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Trước khi tới Mỹ Mở rộng năm nay, cha con Fernandez cùng ngồi xem bộ phim tài liệu All or Nothing: Manchester City. Họ là người hâm mộ Pep Guardiola, một trong những chiến lược gia hay nhất lịch sử bóng đá. Trước khi huấn luyện quần vợt cho con gái, ông Jorge Fernandez là cầu thủ. Khi Guardiola bắt đầu thúc đẩy tinh thần các học trò trong phòng thay đồ, Jorge và con gái chìm sâu vào bộ phim.

"Tôi thích Real Madrid nhưng hiện tại chúng tôi tạm xa họ để cổ vũ Man City", Leylah nói. "Tôi rất thích Guardiola. Phong cách của ông ấy cũng giống như các trận quần vợt của tôi. Tôi học hỏi từ ông ấy rất nhiều".

Cha con Fernandez đã ăn tập cùng nhau 10 năm, trước khi đạt thành công tại Mỹ Mở rộng 2021. Ảnh: Reuters

Ông Jorge từng chơi bóng khắp Nam Mỹ, nhưng không có liên hệ nào với quần vợt. Khi con gái gặp khó khăn trong việc tìm HLV, ông nhận nhiệm vụ đó. Ông học từ cách quản trị của Guardiola và ngưỡng mộ Richard Williams, người đưa hai con gái Serena và Venus lên số một thế giới. Cha con Fernandez trải qua nhiều thăng trầm, từ khi Leylah chơi quần vợt năm 9 tuổi tới khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp năm 17 tuổi.

Jorge hướng Leylah chơi bóng đá khi cô năm tuổi. Cô bé thậm chí đã dự vài cuộc thi điền kinh và bóng chuyền. Nhưng sau cùng, quần vợt mới là đam mê lớn nhất của Leylah. Cô có thể đánh bóng liên tục vào tường hàng giờ đồng hồ trong căn phòng ở tầng hầm của gia đình. Khi lớn hơn một chút, Leylah cùng em gái Bianca đạp xe tới sân quần vợt gần nhà mỗi ngày.

"Quần vợt có sức hấp dẫn kỳ lạ với tôi", tay vợt vừa sang tuổi 19 hôm 6/9 nói. "Mỗi lần xem trên tivi, tôi lại thấy môn thể thao này rất tuyệt. Bạn phải tự đứng một mình trên sân, tự đưa ra quyết định. Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn giành điểm. Còn không, bạn sẽ thua. Bạn không phụ thuộc bất kỳ ai khác, không cần đồng đội bên cạnh để thắng trận".

Trong những năm trung học, Fernandez được một giáo viên khuyên từ bỏ quần vợt vì thể hình nhỏ bé. Cô chỉ cao 1m68 và nặng 50kg. Nhưng những đoạn video về Justine Henin trên Youtube đã giúp Fernandez tự tin. Henin, người có thể hình tương tự Fernandez, từng giữ số một thế giới trong 117 tuần, đoạt bảy Grand Slam và HC Vàng Olympic.

Fernandez vô địch Roland Garros trẻ năm 2019 khi 16 tuổi. Ảnh: WTA

Quần vợt có nhiều huyền thoại nữ cao chưa tới 1m70, như Billie Jean King đoạt 12 Grand Slam, và Chris Evert đoạt 18 Grand Slam. Nhưng họ đều giải nghệ hàng thập kỷ trước khi Fernandez chào đời. Trong 20 tay vợt WTA mùa này, có 16 người cao từ 1m75 trở lên. Nhưng, bốn người còn lại là những tay vợt hàng đầu, gồm số một thế giới Ashleigh Barty - 1m66, số bốn Sofia Kenin và số tám Bianca Andreescu cùng cao 1m70, số 13 Simona Halep cao 1m68.

Andreescu cách đây hai năm là tay vợt Canada đầu tiên vô địch Grand Slam ở Mỹ Mở rộng. Leylah đang trên đường nối tiếp thành công của đàn chị đồng hương. "Mục tiêu của tôi vẫn là top 10 thế giới trong năm nay", Fernandez nói trước khi dự Mỹ Mở rộng. "Tôi biết có những đỉnh núi cao trước mặt nhưng tôi luôn tin bản thân sẽ làm được".

Ông Jorge dùng nhiều cách khắc phục thể hình hạn chế của con gái. Ông giúp Fernandez thay đổi kỹ thuật giao bóng và huấn luyện tinh thần cho cô theo cách mà các HLV bóng đá như Guardiola vẫn làm. Kế hoạch đó đòi hỏi nhiều năm, suốt thời niên thiếu của Fernandez. Ông muốn đảm bảo con gái thể hiện tính cách mạnh mẽ và tinh thần nhất quán dù chuyện gì xảy ra trên sân.

Fernandez đã thắng năm hạt giống trên đường vào chung kết Mỹ Mở rộng và bốn trong đó là những trận thắng ngược. "Trong quần vợt, không ai có thể làm tổn thương bạn. Khi chơi bóng đá, bạn có thể bị đối thủ đạp vào chân, khi chơi bóng rổ bạn có thể bị đánh vào mặt. Nhưng với quần vợt, bạn làm chủ mọi thứ và cần một tinh thần thép để xử lý tất cả", Jorge chia sẻ.

Thử thách cuối cùng của Fernandez tại Mỹ Mở rộng là đồng nghiệp cùng lứa Emma Raducanu. Ảnh: US Open

Jorge sẽ không có mặt ở sân Arthur Ashe khi con gái chơi trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp lúc 3h ngày 12/9, giờ Hà Nội. "Tôi là người mê tín. Tôi từng dự trận chung kết của con bé ở Acapulco và nó đã thua", ông lý giải. "Tôi bị ám ảnh suốt hai tháng sau đó. Vì thế, lần này tôi sẽ không tới sân. Nó biết tôi sẽ cổ vũ từ xa".

Đối thủ của Fernandez ở chung kết là tay vợt sinh cùng năm 2002 – Emma Raducanu. Họ từng gặp nhau ở vòng hai giải trẻ Wimbledon 2018 và Fernandez thua 2-6, 4-6. "Tôi đang trải qua những điều kỳ diệu và cảm thấy rất phấn khích. Phép thuật hy vọng sẽ tiếp tục xảy ra ở trận chung kết", Fernandez bày tỏ.

Raducanu, người vẫn đang ngồi ghế nhà trường năm nay, là tay vợt đầu tiên chơi vòng loại mà vào tới chung kết Grand Slam. Cô thậm chí chưa thua set nào sau chín trận đã chơi ở Mỹ Mở rộng, gồm ba trận vòng loại. Trong tất cả set thắng của Raducanu, chỉ một lần đối thủ thắng được năm game. Ba trận gần nhất, tay vợt Anh gốc Hoa cứu 19 trong 21 break-point.

"Về mặt kỹ thuật mà nói, tôi là tay vợt phải chơi từ vòng loại. Vì thế, tôi chẳng chịu áp lực nào", Raducanu nói trước khi vào chung kết với Fernandez, người hơn cô 77 bậc trên bảng điểm WTA.

Nhân Đạt (theo CBC)