Cảm hứng thời trang và nghệ thuật trên Vivo V70 Series

V70 và V70 FE đánh dấu hợp tác giữa Vivo và Pop Mart Zsiga, đưa yếu tố nghệ thuật đương đại vào thiết kế smartphone, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Theo Vivo, dòng V70 Series được phát triển theo hướng kết hợp giữa công nghệ và thiết kế mang tính biểu đạt cá nhân. Hãng hợp tác với Pop Mart Zsiga nhằm đưa các yếu tố nghệ thuật đương đại vào sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào thông số kỹ thuật.

Trong đó, phiên bản V70 với màu Golden Hour lấy cảm hứng từ ánh hoàng hôn, sử dụng lớp hoàn thiện mặt lưng tạo hiệu ứng chuyển màu theo góc nhìn. "Mỗi khi ánh sáng lướt qua, Vivo V70 như tái hiện lại thời điểm rực rỡ nhất trong ngày, biến chiếc điện thoại thành một tác phẩm nghệ thuật sống động trên tay người sở hữu", đại diện thương hiệu mô tả về sản phẩm.

Khung máy được gia công từ hợp kim nhôm chuẩn hàng không, kết hợp các đường bo cong nhằm cải thiện cảm giác cầm nắm. Cụm camera phía sau được hoàn thiện với các chi tiết cắt vát, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng.

Ở phiên bản Vivo V70 FE, màu Muse Purple được giới thiệu với hiệu ứng bề mặt mô phỏng chuyển động ánh sáng trên cánh hoa. Thiết kế tổng thể hướng đến phong cách tối giản, với mặt lưng bo cong liền mạch với khung viền, giúp thiết bị giữ được độ mỏng và cảm giác cầm chắc tay.

"Muse Purple là hiện thân của sự rạng rỡ như đóa hoa trong khoảnh khắc bình minh. Đây là gam màu biểu trưng cho nét đẹp tinh tế, óc sáng tạo vô hạn và một nội lực mạnh mẽ ẩn sâu bên trong", hãng mô tả về sản phẩm.

Theo Vivo, việc hợp tác với Pop Mart Zsiga nhằm mở rộng cách tiếp cận người dùng trẻ, khi smartphone không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn đóng vai trò như một sản phẩm thể hiện phong cách cá nhân. Thông điệp "Bloom Under The Sun" được hãng sử dụng như một định hướng sáng tạo cho bộ sản phẩm.

Bên cạnh yếu tố thiết kế, V70 Series vẫn duy trì các đặc điểm quen thuộc của smartphone tầm trung - cao cấp như hệ thống camera nâng cấp, hiệu năng tối ưu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày và các tính năng phần mềm phục vụ trải nghiệm hình ảnh.

Dự kiến, Vivo sẽ sớm đưa V70 và V70 FE ra thị trường Việt Nam kèm các chương trình bán hàng và ưu đãi đi kèm. Người mua nhận bộ quà tặng lên đến 5,5 triệu đồng, trả chậm 0% lãi suất, bảo hành 24 tháng và thu cũ đổi mới lên đến 3,5 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng còn được sở hữu gói cước 5G Viettel 15GB/15 ngày tốc độ cao.

