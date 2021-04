Cảm hứng tầm nhìn 'triệu đô' tại The Matrix One

Với tầm nhìn khoáng đạt, độc bản tại trung tâm Mỹ Đình, các căn hộ The Matrix One mang tới không gian sống thời thượng cho giới nhà giàu Hà thành.

Từ những thành phố phồn hoa nước Mỹ đến kinh đô ánh sáng Paris hay thế giới xa hoa của những ông hoàng Ả Rập, các khách sạn được công nhận đạt chuẩn 6 - 7 sao trên thế giới đều có điểm chung là tầm nhìn vô giá. Trang NerdWallet tính toán, tầm nhìn ra hồ hoặc đại dương có thể tăng giá trị bất động sản từ 75 đến 100%. Mức tăng sẽ là 5-10% nếu căn nhà có tầm nhìn không bị cản trở, hướng ra không gian mở hoặc công viên.

Ở Việt Nam, chưa ai định giá tầm nhìn, cũng chưa có công ty kinh doanh khoảng không, nhưng giá trị của tầm nhìn được giới đầu tư hiểu rõ. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng ấn định tính cao cấp của dự án. Một số "ông lớn" bất động sản đã đầu tư vào yếu tố này, trong đó có MIK Group với tổ hợp hạng A The Matrix One tại Mỹ Đình, Hà Nội.

Phối cảnh tổ hợp hạng A The Matrix One sở hữu tầm nhìn ngoạn mục ra công viên 14ha.

Ngoài việc chiếm trọn mặt tiền ngã tư Lê Quang Đạo - Mễ Trì, The Matrix One còn sở hữu tầm nhìn đắt giá. Xung quanh tổ hợp hạng A không bị che khuất bởi các công trình cao tầng, tạo ra khoảng không khoáng đạt. Khi đến tận dự án than quan, Anh Nguyễn Trọng Huy - một nhà đầu tư chứng khoán, cho biết: "Sống trong bất cứ căn hộ nào tại đây cũng có thể sở hữu tầm nhìn panorama triệu đô".

Sau quá trình dài tìm kiếm căn hộ xứng tầm cho gia đình, vị khách này quyết định mua ba căn hộ liền nhau, đập thông cải tạo thành một căn hộ hơn 300m2 trên cao, để thỏa mãn tầm view 360 độ có 1 không 2. "Cuối năm nay tôi có thể nhận nhà", anh chia sẻ.

Phối cảnh phòng ngủ có view toàn cảnh thành phố.

Theo giới chuyên gia, trên thị trường những căn hộ có tầm nhìn panorama 360 độ ngày càng hút khách, là minh chứng rõ nét của cuộc dịch chuyển tư duy tiêu dùng trong giới thượng lưu. Họ là những người coi trọng sự kết nối với thiên nhiên, luôn tìm kiếm không gian sống hơn là một nơi an cư thông thường.

"Dù thanh lịch và tối giản, nhưng từng chi tiết dù là nhỏ nhất đều được chúng tôi tính toán một cách kỹ lưỡng, cẩn trọng để có thể làm hài lòng cả những vị khách kỹ tính nhất", đại diện nhà phát triển dự án MIKGroup cho biết.

Chẳng hạn, mỗi loại cây xanh trong công viên đối diện hay trong nội khu đều được các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng sao cho vừa tạo bóng mát, vừa phù hợp với thổ nhưỡng, vừa đem lại phong thủy cát tường cho chủ nhân. Nội khu xanh mát cũng mang đến tầm nhìn đẹp cho các căn hộ thấp tầng hướng view nội khu.

"Mỗi tòa cao ốc tại tổ hợp hạng A The Matrix One tựa như những đài quan sát trên cao cùng góc nhìn toàn cảnh, đa diện nhất đến thành phố nhộn nhịp, các sự kiện giải trí sôi động ngay tại sân vận động quốc gia kế cận hay thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên trong tầm mắt", đại diện doanh nghiệp mô tả.

Phối cảnh một căn hộ tại The Matrix One sử dụng kính Low-E chạm sàn.

Để có tầm nhìn panorama, hầu hết các căn hộ tại The Matrix One đều có thiết kế mở với ban công đôi và các tấm kính Low-E lớn, kéo từ sàn đến sát trần. Không gian tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và khí trời, giúp tiết kiệm nguồn năng lượng và mang đến sức khỏe cho chủ nhân.

MIKGroup chứng tỏ độ "chịu chi" khi tạo nên một tầm nhìn đắt giá cho tổ hợp bằng công viên quy mô hơn 14ha, cùng diện tích mặt hồ 2,5ha đối diện dự án.

"Mỗi sớm mai thức dậy, chỉ cần vén rèm cửa sổ, ngay tại ban công phòng khách hoặc cửa sổ phòng ngủ, chủ nhân các căn hộ sẽ được hít thở bầu không khí trong veo, tận hưởng làn gió mát lành và ngắm những tia nắng đầu tiên lấp lánh trên mặt hồ", đại diện MIKGroup mô tả.

Ban công một căn hộ tầng 43 có tầm nhìn toàn thành phố.

Mỗi khi hoàng hôn xuống, ngồi nhâm nhi ly cà phê bên ban công lộng gió, cư dân có thể thu trọn vào tầm mắt cảnh chiều tà hay khung cảnh sầm uất của một Mỹ Đình năng động. Nhờ góc nhìn rộng mở, ở vị trí nào trong 5 tòa cao ốc, cư dân có thể trải nghiệm vẻ đẹp đầy sắc màu đó.

Hai tòa tháp The Matrix One gồm 740 căn hộ cao cấp, phát triển theo mô hình "All In One" - mọi tiện ích đều trong tầm tay. Không gian sống tại đây được ví như một thành phố thu nhỏ gồm hơn 39 tiện ích hiện đại. Với mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích được dành cho việc kiến tạo cảnh quan xanh.

Hoài Phong