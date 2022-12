Cảm hứng sáng tạo từ chuỗi sự kiện văn hóa cuối năm tại Singapore

Avatar: The Experience: Chào đón sự trở lại rầm rộ của bom tấn "Avatar 2: The way of water", triển lãm Avatar: The Experience được tổ chức tại khu rừng nhiệt đới giữa lòng thành phố - Cloud Forest thuộc khuôn viên Gardens by the Bay. Du khách sẽ được khám phá các quang cảnh phát quang sinh học của hành tinh Pandora, tương tác với những sinh vật hoặc hệ thực vật huyền bí và đắm chìm vào nền văn hóa mới lạ của người bản địa Na'vi.

Triển lãm Avatar: The Experience diễn ra từ nay đến hết ngày 31/3/2023, mở cửa từ 9h-21h hàng ngày. Du khách có thể đặt vé trên website Gardens by the Bay hoặc đến mua trực tiếp ở số 18 Marina Gardens Drive. Ảnh: Mothership.sg