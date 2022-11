Cảm hứng kiến trúc Thụy Sĩ tại The Zurich

Hà NộiPhân khu The Zurich tại dự án The Metropolitan có không gian thiết kế lấy cảm hứng từ các công trình kiến trúc của đất nước Thụy Sĩ.

Đại diện Vinhomes cho biết, The Zurich là phân khu đầu tiên tại The Metropolitan (thuộc đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội) ra mắt khách hàng. Điểm nhấn dự án nằm ở phong cách thiết kế không gian sống lấy cảm hứng từ thành phố du lịch Zurich của đất nước Thụy Sĩ, lấy thiên nhiên làm chủ đạo.

Phân khu The Zurich được quy hoạch, kiến tạo cảnh quan mang những nét đặc trưng của Thụy Sĩ như hồ cảnh quan Geneva, bể cảnh quan Zurich Fountain, đài phun nước Rhine Fall, quảng trường, tháp đồng hồ Zurich... đi kèm với loạt tiện ích, dịch vụ tiện nghi, cao cấp, giúp khách hàng có trải nghiệm cuộc sống thượng lưu.

Công viên mang phong cách Thụy Sĩ tại The Zurich. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Đại diện Vinhomes chia sẻ, Thụy Sĩ nằm trong top đất nước hạnh phúc nhất thế giới, người dân thích tận hưởng cuộc sống. Ngoài ra, quốc gia này còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như dãy Alpes, các hồ nước và các công trình kiến trúc đặc trưng.

"Việc mang phong cách thiết kế của Thụy Sĩ vào phân khu The Zurich mang kỳ vọng tạo không gian sống khác biệt, giúp chăm sóc sức khỏe, mang đến trải nghiệm sống tận hưởng cho cư dân", đại diện Vinhomes nhấn mạnh.

The Metropolitan có sự hợp tác phát triển giữa Vinhomes và Mitsubishi Corporation (MC). Đây là dự án đầu tiên tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park có đối tác nước ngoài tham gia phát triển.

Ông Shinichiro Matsumoto - Tổng giám đốc Công ty phát triển đô thị MC Việt Nam chia sẻ, việc hợp tác với Vinhomes mang lại nhiều kết quả tích cực. Hai bên được khách hàng đánh giá cao về năng lực quy hoạch và phát triển, thể hiện qua hai dự án The Origami và The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park (TP HCM).

"Chính vì vậy, sự kết hợp của hai bên mang kỳ vọng tạo không gian sống chất lượng, tiện nghi và hiện đại cho cư dân tại dự án The Metropolitan", ông Shinichiro Matsumoto nhấn mạnh.

15 tòa căn hộ tại The Metropolitan. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Dự án The Metropilitan gồm 15 tòa căn hộ, lấy cảm hứng thiết kế từ 4 thành phố nổi tiếng thế giới. Ngoài The Zurich lấy cảm hứng từ đô thị du lịch của Thụy Sĩ, phân khu The Beverly kiến tạo không gian sống dành cho giới siêu giàu như ở The Bevery Hills (Mỹ). Trong khi đó, The London là bộ sưu tập sản phẩm hàng hiệu với các phiên bản giới hạn, hướng đến giới thượng lưu. Cuối cùng, phân khu The Paris bao gồm các tác phẩm nghệ thuật.

"4 phân khu cộng hưởng tạo ra một khu đô thị đa sắc màu và là không gian sống cao cấp của người dân khu Đông Hà Nội", đại diện Vinhomes nhấn mạnh.

The Metropolitan nằm tại vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park, tiếp giáp đường Lý Thánh Tông 6 làn xe, ngay tại lối vào cổng San Hô. Nằm trong lòng đại đo thị, cư dân The Metropolitan thừa hưởng loạt tiện ích như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon quy mô 6,1 ha, hồ Ngọc Trai diện tích lên tới 24,5 ha, sân chơi trẻ em... cùng hệ thống giáo dục, y tế, thương mại của hệ sinh thái Vingroup, đáp ứng nhu cầu sống của cư dân.

Hoàng Khải