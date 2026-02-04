Cảm hứng kiến trúc phía sau 200 thiết kế của Casa Villa

Nhà phố, biệt thự Casa 2 có hơn 200 mẫu thiết kế với kiến trúc vòm, màu sơn đặc trưng của vùng Iberia, kết hợp mái ngói, gạch gió trong văn hóa Nam bộ, theo triết lý "đa dạng trong đồng nhất".

Casa 2 là khu thấp tầng nằm trong đại đô thị biển Blanca City 96 ha. Dự án tọa lạc giữa biển Bãi Sau và trục đường 3/2 - một trong những tuyến giao thông chính của Vũng Tàu cũ. Trên quỹ đất này, chủ đầu tư Sun Group phát triển dòng sản phẩm với hơn 200 mẫu thiết kế khác nhau, thay vì lặp lại một số kiểu nhà cố định như thông lệ.

Một mẫu nhà kết hợp kiến trúc Iberia và văn hóa Nam bộ. Ảnh: Ánh Dương

Theo đơn vị thiết kế Aedas, Casa Villa được phát triển dựa trên triết lý "diversity in unity" - đa dạng trong một ngôn ngữ kiến trúc thống nhất. Điều này thể hiện ở việc mỗi căn nhà có hình khối, tỷ lệ, chi tiết mặt đứng khác nhau, nhưng vẫn tuân thủ một hệ quy chuẩn chung về chiều cao, nhịp điệu kiến trúc và vật liệu chủ đạo.

Ngôn ngữ thiết kế Casa lấy cảm hứng từ kiến trúc Iberia - Địa Trung Hải, với các đặc trưng như vòm cong, ban công rộng, tường sáng màu và mái ngói đất nung. Những yếu tố này được tiết chế và kết hợp với chi tiết bản địa Nam Bộ như mái ngói, cột kèo, vách song, ban công rộng đón gió biển, lan can mô phỏng mái chèo sông nước, gạch thông gió họa tiết thời nhà Nguyễn...

Cách tiếp cận này nhằm tránh sự đơn điệu thường thấy ở các khu nhà thấp tầng quy mô lớn, đồng thời vẫn đảm bảo sự hài hòa khi nhìn toàn khu phố.

Phân khu Casa 2 với hơn 200 mẫu thiết kế. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh tạo hình, Casa Villa chú trọng tới vật liệu và giải pháp hoàn thiện phù hợp với điều kiện khí hậu ven biển. Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn nhà sử dụng lớp sơn theming 5 lớp, giúp bề mặt công trình giữ màu ổn định và hạn chế tác động của nắng, gió và hơi muối.

Hệ mái ngói đất nung terracotta được đặt sản xuất riêng với nhiều gam màu, sắp xếp xen kẽ nhằm tạo hiệu ứng chuyển sắc tự nhiên. Với hình dáng cong và độ dốc tiêu chuẩn, mái ngói giúp thoát nước nhanh, giảm tích nhiệt và hạn chế bám muối - yếu tố quan trọng đối với công trình gần biển.

"Sự đối lập giữa mái đỏ và tường trắng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Nhịp điệu kiến trúc đặc trưng của vùng Iberia nay được tái hiện hài hòa giữa biển trời Bãi Sau qua từng lớp vật liệu chắt lọc", đơn vị thiết kế nói.

Nội thất bên trong biệt thự. Ảnh: Ánh Dương

Về cấu trúc, Casa Villa được thiết kế ba tầng nổi và một tầng hầm. Cách tổ chức này cho phép gia chủ linh hoạt sử dụng công năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và kinh doanh - mô hình phổ biến tại các đô thị biển quốc tế.

Tầng hầm được bố trí tách biệt, có thể sử dụng cho không gian giải trí, hầm rượu, phòng đa năng, kho hoặc khu vực kỹ thuật, giúp hoạt động sinh hoạt và kinh doanh không chồng lấn. Tầng trệt có khả năng chuyển đổi thành cửa hàng, quán cà phê hoặc dịch vụ lưu trú nhỏ, trong khi các tầng trên ưu tiên không gian ở và nghỉ dưỡng.

Theo giới quan sát, cấu trúc này phù hợp với bối cảnh Vũng Tàu đang phát triển mạnh các hoạt động du lịch - dịch vụ, đặc biệt khi hạ tầng khu vực tiếp tục được hoàn thiện trong những năm tới.

Thiết kế bên ngoài chú trọng vật liệu phù hợp khí hậu. Ảnh: Ánh Dương

Ở nội khu, các dãy Casa 2 được bố trí xen kẽ trong hệ thống 4 công viên chủ đề gồm Sea Soul Park, Central Park, Whale Park và Sport Park. Cư dân có thể tiếp cận nhanh các không gian xanh, khu thể thao, quảng trường và lối dạo bộ, tạo sự cân bằng giữa không gian ở và sinh hoạt cộng đồng.

Trong tổng thể Blanca City, Casa Villa được định vị như một khu phố thấp tầng mang tính nghệ thuật, nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với hệ tiện ích đô thị, nghỉ dưỡng và giải trí của toàn khu.

Theo chủ đầu tư, việc phát triển hơn 200 mẫu thiết kế khác nhau không nhằm tạo sự phô trương hình thức, mà hướng tới xây dựng bản sắc kiến trúc riêng cho khu Casa. Trong đó giá trị thẩm mỹ được xem là một phần cốt lõi của chất lượng sống, thay vì yếu tố trang trí.

Hoài Phương