TP HCMTại phân khu căn hộ The Beverly Solari, quảng trường trung tâm với hồ nước Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo có thiết kế mang nét phóng khoáng của bờ Tây nước Mỹ.

The Beverly Solari là dự án căn hộ cuối cùng của đại đô thị Vinhomes Grand Park, do Vinhomes và Mitsubishi Corporation hợp tác. Dự án gồm 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset.

Một trong những điểm nhấn của The Beverly Solari là quảng trường trung tâm với hồ nước Golden Eagle rộng lớn, mang hình dáng một chú chim đại bàng đang sải cánh. Chim đại bàng cũng là hình ảnh biểu tượng của The Beverly Solari, với phong cách thiết kế đậm chất phóng khoáng từ bờ Tây nước Mỹ mà chủ đầu tư muốn đưa vào dự án.

Phối cảnh dự án The Beverly Solari. Ảnh: Vinhomes

Bao quanh quảng trường trung tâm là đồi Beverly cùng vườn cọ, điểm ngắm cảnh, đài phun nước nghệ thuật, thác nước tầng... được tái hiện theo các địa danh quen thuộc của xứ sở cờ hoa.

Đại lộ mua sắm Rodeo trong dự án lấy cảm hứng từ khu mua sắm với những vỉa hè rợp bóng cọ ở Rodeo Drive (Mỹ). Đại lộ chạy xuyên qua các phân khu và nối dài tới trung tâm thương mại Vincom Mega Mall.

Là một phần của Vinhomes Grand Park, cư dân The Beverly Solari còn được hưởng thụ hệ sinh thái tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, công viên 36ha, đại lộ Manhattan Glory. Bên cạnh đó là hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec, xe bus điện Vinbus...

Mới đây, hình ảnh dự án The Beverly Solari với biểu tượng chim đại bàng cũng xuất hiện trên màn hình led tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Chiêm ở TP HCM. Hiệu ứng 3D tạo cảm giác như cánh chim đại bàng như vươn ra khỏi màn hình, gây ấn tượng với nhiều người khi đi qua khu vực này.

Cảm hứng bờ Tây nước Mỹ tại dự án The Beverly Solari Dự án The Beverly Solari xuất hiện tại màn hình led ở TP HCM. The Beverly Solari là dự án hợp tác thứ 2 của Vinhomes và Mitsubishi Corporation tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, sau chuỗi các dự án cao tầng như The Rainbow, The Origami và The Beverly. Đây đồng thời là mảnh ghép hoàn thiện bộ sưu tập phong cách sống sang đẳng cấp của đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Chủ đầu tư kỳ vọng, The Beverly Solari sẽ hướng gia chủ đến chuẩn mực sống sang (luxury sky-living), đồng thời góp phần giải toả "cơn khát" nguồn cung bất động sản kết hợp đầu tư sinh lời tại TP HCM.

Tuệ Minh