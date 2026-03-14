Cầm ghế đánh shipper vì để xe trước quán ốc

TP HCMTrần Quốc Đạt, 36 tuổi, nhân viên quán ốc, cự cãi với shipper về việc để xe trên vỉa hè trước quán, dùng ghế nhựa đuổi đánh người này.

Ngày 14/3, Đạt bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trần Quốc Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 12/3, anh Phúc (tài xế giao hàng) đến quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng (quận 10 cũ) nhận đơn cho khách. Trong lúc chờ lấy hàng, anh để xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Đạt là nhân viên tại đây.

Sau khi lời qua tiếng lại về việc để xe, anh Phúc bị Đạt dùng ghế nhựa tấn công gây thương tích ở tay. Sau sự việc, nam shipper đến công an trình báo và đi kiểm tra thương tích tại bệnh viện.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh. Mọi hành vi dùng vũ lực, xâm hại sức khỏe người khác hoặc gây rối trật tự đều sẽ bị xử lý triệt để.

Quốc Thắng