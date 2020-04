Cấm đưa vật nhọn vào khu cách ly

Các đơn vị thu vật nhọn của công dân trước khi vào khu cách ly, sau vụ một người bị bạn cùng phòng dùng dao đâm trọng thương.

Phát biểu tại hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bộ Quốc phòng chiều 16/4, thiếu tướng Thái Đại Ngọc, Cục trưởng Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, Cục vừa nhận được báo cáo vụ ẩu đả xảy ra tại khu cách ly ở trường mầm non xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tại khu cách ly của xã này, chỉ vì mâu thuẫn trong dọn vệ sinh phòng, một người đã bị người kia dùng dao gọt hoa quả đâm trọng thương. "Đề nghị khu cách ly của quân đội chúng ta phải kiểm soát không được để công dân mang vật nhọn vào nơi ở", ông Ngọc nói.

Trung tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng cần có quy định chặt chẽ khi tiếp nhận công dân vào khu vực cách ly. "Vào đây gồm nhiều đối tượng nên dứt khoát phải quy định rõ để kiểm tra, từ đó kiểm soát tình hình, không để xảy ra sự việc tương tự", ông nói và đề nghị giao Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Cục quân huấn hướng dẫn cụ thể.

Khu vực cách ly công dân. Ảnh: Giang Huy

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo, Cục tác chiến điều hành và tổ chức thực hiện cách ly công dân từ vùng có dịch về nước. Ông Đơn nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng là tất cả điểm cách ly bên trong hay ngoài quân đội đều phải do quân đội chỉ huy, điều hành. Vì vậy, các khu cách ly ở tỉnh do UBND tỉnh quyết định thành lập nhưng sau đó phải giao cho Ban chỉ huy quân sự tỉnh phụ trách.

"Tôi đề nghị Bộ Tổng tham mưu tăng cường kiểm soát quân sự tại các khu cách ly, coi đây là điểm đặc biệt và cho phép thu hồi vật nhọn, xử lý mạnh tay những trường hợp vi phạm", tướng Đơn nói và cho biết sắp tới Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân để rút kinh nghiệm quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid-19.

Trước đó ngày 15/4, Lê Huy Điệp, 26 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh bị Công an huyện Cẩm Xuyên tạm giữ hình sự để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Do nhắc bạn cùng phòng là anh Dương Văn Nhân (34 tuổi, xã Cẩm Mỹ) đi đổ rác song anh Nhân không làm nên cả hai hai to tiếng rồi lao vào ẩu đả. Điệp cầm dao gọt hoa quả đâm 4 nhát khiến anh Nhân trọng thương.

Việc lộn xộn trong khu cách ly địa phương từng xảy ra tại cơ sở giáo dục thường xuyên của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 4 khi 30 người đã tổ chức ăn nhậu trong phòng cách ly và quay phim, đưa lên mạng. Bộ Quốc phòng sau đó đã yêu cầu tăng cường lực lượng cho các khu cách ly, không để xảy ra việc tập trung đông người ăn nhậu. Cục Quân y cũng có văn bản đề nghị các gia đình không tiếp tế đồ ăn cho người cách ly, tránh tình trạng tụ tập ăn uống có thể bị lây nhiễm chéo.

