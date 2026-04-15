Cấm du khách tắm tại thác Nậm Lang

Tuyên QuangChính quyền xã Đường Thượng yêu cầu xử lý nghiêm du khách tắm và trải nghiệm trái phép tại thác Nậm Lang do tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chủ tịch UBND xã Đường Thượng ngày 14/4 giao công an xã chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị đưa khách vào tắm và kinh doanh dịch vụ trải nghiệm tại thác Nậm Lang. Động thái này được đưa ra sau khi nhà máy thủy điện Nậm Lang phản ánh tình trạng người dân tự ý vào khu vực đơn vị quản lý để tổ chức hoạt động trái phép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một góc thác Nậm Lang, Tuyên Quang. Ảnh: Bắc Nguyễn

Ông Nguyễn Trọng Lịch, Trưởng Công an xã Đường Thượng, cho biết lực lượng chức năng đã xây dựng phương án theo dõi, nắm tình hình và sẽ xử lý các trường hợp không chấp hành quy định.

Thác Nậm Lang cách trung tâm Du Già khoảng 12 km, nằm dưới hẻm vực cùng tên, là một trong những nhánh suối chính chảy qua khu vực Du Già - Du Tiến, qua hang nước Bản Án, Ngọc Long trước khi đổ vào sông Nhiệm. Điểm đến này được những người ưa khám phá biết đến từ lâu những năm 2010, nhưng chỉ thực sự thu hút đông du khách thời gian gần đây nhờ các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Thác cao khoảng 20 m, đổ xuống từ hang đá ngầm trong lòng núi, gồm nhiều tầng. Tầng thấp nhất có thể tiếp cận bằng bè mảng hoặc ván chèo đứng (SUP), nổi bật với dòng nước trong xanh cùng hệ thống hang đá, thạch nhũ tự nhiên. Tuy nhiên, khu vực lòng thác nằm trong phạm vi công trình thủy điện ở thượng nguồn lưu lượng nước thường xuyên thay đổi, dễ xảy ra tai nạn cho du khách.

Theo quy hoạch, khu vực thác nằm trong phạm vi dự án thủy điện Nậm Lang từ năm 2017. Công trình có công suất lắp máy 12 MW, tổng mức đầu tư hơn 467 tỷ đồng, đặt tại xã Đường Thượng.

Trên các hội nhóm du lịch Hà Giang, nhiều du khách bày tỏ tiếc nuối khi điểm đến hoang sơ bị đóng cửa trong lúc đã lên kế hoạch tham quan dịp lễ. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng việc siết chặt quản lý là cần thiết để đảm bảo an toàn.

Bảo Lâm, hướng dẫn viên địa phương, cho biết thác Nậm Lang là điểm đến hấp dẫn với du khách ưa khám phá, góp phần làm phong phú trải nghiệm tại Hà Giang. "Khi đã có quy định, cần tuân thủ, không nên cổ súy cho các hoạt động trái phép, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra", Bảo Lâm nói.

Đường đi từ Du Già đến thác Nậm Lang. Ảnh: Chụp từ google map

Tuấn Anh