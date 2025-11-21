Cầm dao rình bạn gái trước cửa nhà nghỉ

An GiangThấy bạn gái vào nhà nghỉ với người khác, Trần Tuấn Vũ nổi cơn ghen, đâm người yêu hàng chục nhát.

Ngày 21/11, Vũ, 32 tuổi, bị TAND tỉnh An Giang phạt 14 năm tù về tội Giết người.

Trần Tuấn Vũ tại phiên tòa ngày 21/11. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, Vũ quen với Hồng, 38 tuổi, từ cuối năm 2024. Khuya 19/2, Vũ phát hiện người yêu đến nhà nghỉ cùng người khác, điện thoại không bắt máy.

Nghi người yêu phản bội, Vũ lấy hai con dao, giấu trong túi áo tìm đến nhà nghỉ. Trước cửa, cả hai cãi nhau, Vũ đâm Hồng hàng chục nhát và truy sát đến khi gãy cả hai dao.

Chưa dừng lại, anh này đánh, đấm đến khi có người can ngăn mới lên xe rời đi. Vũ sau đó đến công an đầu thú.

Hồng được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được tính mạng, tỷ lệ thương tật 63%.

Ngoài mức án 14 năm tù, Vũ bị tòa tuyên bồi thường 40 triệu đồng cho nạn nhân.

Ngọc Tài - Tiến Tầm

*Tên nạn nhân đã được thay đổi