Cầm dao đuổi chém hai phụ nữ trên đường

Đồng NaiNguyễn Thành Trung, 32 tuổi, nghe tin người nhà mâu thuẫn với người phụ nữ trên đường liền lái xe bán tải đến, cầm dao đuổi chém đối thủ và cô gái đang can ngăn.

Ngày 20/12, Nguyễn Thành Trung bị Công an huyện Tân Phú bắt khẩn cấp về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cầm dao đuổi đánh hai cô gái trên đường Video ghi lại cảnh Trung cầm dao đuổi chém 2 phụ nữ.

Theo chị Quách Thị Xoan (33 tuổi, một trong hai nạn nhân), trước đó, trong quá trình mua bán gà, chị và người nhà của Trung xảy ra mâu thuẫn. Hai tháng trước, phía gia đình Trung chặn xe của chị trên đường gây sự, không cho đi, thì cô gái làm thợ tóc gần đó ra can ngăn.

Khi chị Xoan định lấy xe máy đi thì Trung lái ôtô bán tải đến. Camera an ninh tại hiện trường thể hiện, dù người dân can ngăn nhưng Trung hùng hổ cầm dao dài đuổi đánh, chém cô gái đang can ngăn. Còn chị Xoan, mặc dù chạy vào nhà nhưng vẫn bị Trung đuổi kịp, đánh tới tấp. Sau sự việc, chị Xoan đã trình báo công an.

Nguyễn Thành Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phước Tuấn

Video Trung đuổi đánh, chém 2 phụ nữ sau đó được lan truyền trên mạng, gây bức xúc dư luận.

Phước Tuấn