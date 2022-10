Con bị phạt, bố cầm dao đuổi chém cảnh sát giao thông

Hải DươngNguyễn Đăng Tuấn bị bắt với cáo buộc dùng dao đâm, chém một cảnh sát giao thông khi không được bỏ qua lỗi không đội mũ bảo hiểm của con trai.

Nghi can Tuấn, 41 tuổi, bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương khởi tố, tạm giam vì hành vi chống người thi hành công vụ, Công an tỉnh Hải Dương thông tin ngày 17/10.

Tối 11/10, con trai Tuấn là Nguyễn Trung Anh, 18 tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và bị tổ công tác của Công an TP Hải Dương yêu cầu dừng xe. Trung Anh không xuất trình được giấy tờ liên quan nên bị biên bản.

Khi đại úy Nguyễn Đình Lợi, Đội Cảnh sát giao thông, đang viết biên bản, Tuấn đến và xin không xử lý.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, đại úy Lợi không đồng ý nhưng Tuấn vẫn tự ý lấy xe máy của con, định rời đi. Bị ngăn lại, Tuấn chạy ra xe mình, lấy một con dao dài 45 cm xông vào đuổi, chém anh Lợi hai nhát vào bả vai, đâm một nhát trúng đai dây chéo. Sau đó, hai bố con lấy xe bỏ đi.

Lê Tân