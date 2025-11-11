Cầm dao đột nhập nhà chú rể lấy trộm vàng, tiền mừng cưới

Đồng NaiHai người ngụy trang kín mặt, cầm dao lục lọi căn nhà vừa tổ chức đám cưới cho con trai, lấy đi tất cả phong bì và vàng tặng.

Ngày 11/11, Công an Đồng Nai đã trích xuất camera để truy bắt nhóm trộm đột nhập vào nhà dân, lấy tiền mừng cưới và vàng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hai tên trộm cầm dao vào nhà trộm tiền mừng cưới Hình ảnh kẻ gian đột nhập trộm tiền cưới. Video: Người dân cung cấp

Trưa hai hôm trước, gia đình bà Vũ Thị Trinh ở thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa tổ chức đám cưới cho con trai. Đến rạng sáng hôm sau, nghe tiếng động, bà thức dậy phát hiện có hai người đàn ông mặc áo trùm kín mặt, cầm dao đang lục lọi tài sản liền "ho" báo động.

Nhóm này nghe vậy đã tẩu thoát. Bà Trinh cùng cùng cả nhà truy đuổi nhưng không kịp.

Nhóm trộm để lại phong bì cưới bên ngoài nhà. Ảnh: Thái Hà

Khi bật điện kiểm tra, gia đình phát hiện vàng cưới, laptop và tiền mừng cưới đã bị mất.

Trích xuất camera an ninh, họ thấy hai người này cầm dao lục lọi nhiều phòng từ 0h24 đến khoảng 2h35. Ngoài ra, một số camera và hàng rào thép ở khu vực xung quanh nhà bị 2 tên trộm phá hỏng trước khi gây án.

Phước Tuấn