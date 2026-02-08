Cầm dao đi đầu thú sau án mạng

Hưng YênSau khi uống rượu tại một bữa tiệc liên hoan, Nguyễn Văn Biển dùng dao đâm chết người rồi cầm theo hung khí đến công an đầu thú.

Ngày 8/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (34 tuổi, trú tại Hải Phòng) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, trưa 7/2, Biển cùng các đồng nghiệp tổ chức ăn uống tại nhà hàng trên địa bàn xã Phụ Dực. Trong cuộc nhậu, Biển và các công nhân cùng công ty xảy ra lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn.

Sau khi rời nhà hàng, Biển đến nhà người quen tại thôn Phong Xá 1, xã Phụ Dực chơi. Tại đây, nghi phạm tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn với người đàn ông 45 tuổi, quê Hải Phòng. Trong cuộc xô xát, Biển xuống bếp lấy dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Biển cầm hung khí đến Công an xã Phụ Dực đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Lê Tân