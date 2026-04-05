Cầm dao cướp quán bar bất thành vì nhân viên tưởng trò đùa

Tây Ban NhaTên cướp liên tục vung dao yêu cầu đưa tiền ngay nhưng các nhân viên phục vụ vẫn cười nhạo, phớt lờ, khiến hắn đành bỏ đi tay không.

Ngày 31/3, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, cầm dao rựa xông vào quán bar La Barraca de la Abuela ở thành phố Malaga, hét lên "đưa tiền đây".

Tưởng hắn là khách quen bày trò đùa, các nhân viên phục vụ phản ứng rất bình tĩnh, cười nhạo và phớt lờ yêu cầu. Thậm chí, một người còn sờ con dao rồi nói đùa với tên cướp rằng đó là đồ giả.

Một người vừa cười vừa hỏi hắn: "Đòi tiền bây giờ à? Hay gọi cảnh sát nhé?".

Camera giám sát cho thấy kẻ giấu mặt vung dao ra và đập mạnh xuống quầy, yêu cầu họ phải coi trọng lời nói của hắn. Nhưng ngay cả khi hắn chĩa dao vào cổ một nhân viên, họ vẫn không nhận ra sự nguy hiểm. Một người cười nói với hắn rằng lưỡi dao đã bị mẻ. Cuối cùng, tên cướp bỏ đi tay không.

Tên cướp cầm dao rựa xông vào quán bar, nhân viên tưởng trò đùa

Chỉ sau khi nghe tin hắn đã tấn công một số quán bar khác trong khu Las Lagunas của thành phố và bị tạm giữ, họ mới nhận ra vụ cướp là thật.

Một trong những nhân viên cho biết: "Khi hắn đến quầy bar, khách hàng và đồng nghiệp của tôi nghĩ đó là một trò đùa và cười nhạo hắn mà không biết rằng hắn thực sự có ý định cướp của".

Alejandro, nhân viên sờ thử con dao trong tay kẻ cướp, chia sẻ với RTVE: "Tôi nắm lấy nó một cách vô cùng tự tin vì nghĩ đó là trò đùa của khách hàng. Bạn tôi từng đùa như vậy nhưng chỉ che nửa mặt, lần này kẻ đó che kín mặt, không thể nhận ra là ai".

Tuệ Anh (theo Metro)