Cầm cuốc phang người hàng xóm đi xe máy

Nghệ AnÔng Ngô Đức Thiện, 60 tuổi, đứng chờ người hàng xóm đi xe máy ngang qua, cầm cuốc đánh vào đầu làm anh này ngã xe, tử vong.

Ông Thiện, trú xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên đã bị khởi tố bị can, tạm giam về hành vi giết người, Công an Nghệ An ngày 12/8 cho biết.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Thiện và Nguyễn Ngọc Nhâm là láng giềng, có chung bờ ao nuôi cá. Gần đây, anh Nhâm bàn cùng cải tạo bờ ao song không nhận được đồng thuận. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Ông Ngô Đức Thiện tại cơ quan công an.

Sáng 6/8, cãi vã xảy ra khi anh Nhâm thuê máy múc cải tạo ao. Anh Nhâm bảo ông Thiện "ông là đồ ích kỷ" và cầm gậy đánh vào chân song được mọi người xung quanh ngăn cản.

Gần trưa cùng ngày, ông Thiện đang vác cuốc ra đồng đã gặp anh Nhâm chạy xe máy phía sau. Trả thù chuyện bị đánh lúc sáng, ông Thiện đợi lúc người hàng xóm đi ngang qua đã dùng cuốc đánh mạnh vào đầu.

Anh Nhâm ngã xuống đường, xe máy đè lên chân phải, bất tỉnh. Ông Thiện lập tức rời khỏi hiện trường, ra đồng làm việc. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Khi bị triệu tập, ông Thiện nêu chứng cứ ngoại phạm ra đồng làm việc, sau nhiều giờ làm việc mới nhận tội, cơ quan công an cho biết.

Hải Bình