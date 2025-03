Cầm chổi inox bạo hành vợ và hai con nhỏ trong bữa cơm

Nghệ AnNguyễn Thế Hoàng, 39 tuổi, về nhà sau chầu nhậu đã dùng cán chổi inox vụt hai con gái 4 và 8 tuổi, đánh vợ đang bế con một tuổi khi vào can ngăn.

Ngày 25/3, bị triệu tập tại Công an xã Hậu Thành (huyện Yên Thành), Hoàng nhận lỗi, khai do say rượu đã đánh và chửi mắng vợ con, trước đó gia đình không có mâu thuẫn.

Theo công an xã Hậu Thành, người vợ không yêu cầu giám định thương tật để làm căn cứ khởi tố vụ án. Vì thế, đơn vị đang xin ý kiến của cấp trên để xử phạt hành chính với Hoàng.

Trưa 23/3, trở về nhà riêng ở thôn Sơn Thành, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành sau chầu nhậu, Hoàng cầm cán chổi inox dài một mét đánh liên tiếp vào người con gái 4 tuổi đang ngồi ăn cơm. Người vợ đang bế con một tuổi chạy từ sân vào can cũng bị Hoàng đánh vào đầu.

Dữ liệu từ camera an ninh cho thấy nghe tiếng la hét, một số thành viên trong gia đình đã chạy ra. Hoàng sau đó to tiếng rồi tiếp tục đánh, dùng chân đạp vào con gái khoảng 8 tuổi khiến ngã ở cửa chính.

Sự việc bại lộ khi người vợ trích xuất camera an ninh, kể lại sự việc với em gái. Quá bức xúc, chị này đăng video dài một phút lên mạng xã hội để tố cáo hành vi của anh rể.

Vợ chồng Hoàng có 4 người con. Hoàng thường đi cắt keo tràm thuê, vợ ở nhà chăm con nhỏ.

Theo nhà chức trách, hành vi của Hoàng là bạo lực gia đình. Căn cứ Nghị định 144/2021, người vi phạm có thể bị phạt hành chính 5-20 triệu đồng. Trường hợp tăng nặng có thể bị xử lý ở mức cao hơn.

Trước đó, tháng 10/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã phạt hành chính 15 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Đồng, trú huyện Hưng Nguyên, vì dùng phích nước đánh vào đầu và mặt vợ gây thương tích.

Tại Hà Tĩnh, hồi tháng 12/2022, Nguyễn Văn Thắng, 34 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, cũng bị nhà chức trách phạt 45 triệu đồng do đánh con gái 10 tuổi rồi bắt con trai 12 tuổi chứng kiến, dùng điện thoại quay video.

Đức Hùng