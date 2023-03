Cấm chặn ngã tư - luật phổ biến trên thế giới nhưng lạ lẫm với tài xế Việt

Nhiều quốc gia trên thế giới có luật cấm chặn đường giữa ngã tư, kèm theo các mức phạt không nhẹ.

"Chiếc hộp giao cắt" - thuật ngữ đã có từ rất lâu - ý nói các điểm giao cắt được kẻ thành hình vuông, với hai đường chéo hoặc kẻ mắt cáo bên trong. Vạch kẻ có thể màu trắng, như ở Mỹ, hay màu vàng, như ở Anh.

Theo quy định, khu vực này là nơi mà các tài xế không được phép chặn đường, hay tạo nên xung đột, tắc nghẽn. Hệ thống biển chỉ dẫn cũng viết rõ ràng, rằng "Đừng chặn điểm giao cắt" (Do not block intersection) hoặc "Đừng chặn chiếc hộp" (Don't block the box).

"Chiếc hộp" kẻ màu trắng tại một ngã tư ở Douglasville, bang Georgia, Mỹ. Ảnh: Douglasville Police Department

Ở Mỹ hay Australia, luật quy định rõ, khi tới một ngã tư, một ngã ba hay các điểm giao cắt có đèn tín hiệu, nếu tài xế nhận thấy các xe phía trước ở giữa giao cắt đang đứng im, thì không được lái xe vào.

Theo đó, các tài xế chỉ được phép đi qua điểm giao cắt khi đường thông thoáng, và họ có thể lái xe thẳng một mạch mà không phải dừng lại giữa ngã tư. Có nghĩa, nếu thấy ở điểm giao cắt đã xảy ra xung đột giao thông, đường bị chặn, thì tốt nhất nên dừng lại.

Ngã tư - 'chiếc hộp' bất khả chiếm dụng Video hướng dẫn cách đi qua ngã tư ở Anh mà không gây xung đột giao thông hay tắc nghẽn. Video: MOW Road Sign Department Bahamas

Thậm chí, các tài xế cũng được khuyến cáo, rằng dù đèn đã chuyển xanh theo hướng họ di chuyển, nhưng ngay sau ngã tư đã bị tắc, có nghĩa họ sẽ phải dừng lại giữa đường, thì không nên di chuyển, kể cả xe sau bấm còi giục.

Trong một số trường hợp, tài xế có thể lái xe vào ngã tư để quay đầu hoặc rẽ, nhưng cũng cần đảm bảo không gây cản trở với các phương tiện khác.

Luật trên hiện được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới, gồm nhiều quốc gia ở châu Âu cũng như các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Mỹ, Canada, Australia, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Nam Phi, Brazil, UAE, Đài Loan hay Hong Kong.

Một số tài xế vi phạm luật "chiếc hộp giao cắt", gây cảnh tắc nghẽn ở Petaling Jaya, Malaysia. Ảnh: Damansara Perdana Standstill

Mức phạt đối với tài xế vi phạm mỗi nơi mỗi khác. Tại Mỹ, mức phạt cho lỗi này ở thành phố New York là 115 USD, cao hơn đôi chút so với mức tối thiểu của bang là 90 USD. Ở UAE, tiền phạt là 136 USD, còn ở Anh là khoảng 155 USD. Mức phạt ở Singapore là 75-110 USD.

Tại Việt Nam, quy chuẩn 41/2019 có quy định về việc kẻ vạch chéo kiểu mắt võng tại ngã tư, ngã ba để giới hạn người tham gia giao thông "không được dừng phương tiện trong phạm vi vạch tránh tắc đường". Tuy vậy, thực tế vạch này rất hiếm được áp dụng trong thực tế. Các tài xế nếu vi phạm cũng sẽ bị phạt lỗi "không tuân thủ vạch kẻ đường", chứ không có nội dung lỗi chiếm dụng ngã tư như ở nước ngoài.

Vạch kẻ đường mắt võng trong quy chuẩn 41/2019.

