Cạm bẫy sau trào lưu 'bạn trai cung phụng'

MỹKeely Grace Gaffney ở bang Arizona khiến hàng triệu người xem choáng ngợp với cuộc sống như bà hoàng bên người hôn phu "hoàn hảo đến mức phi thực tế".

Anh luôn dậy lúc 4h sáng để pha cà phê cho cô, viết thư tình khen ngợi mỗi ngày. Thấy cô căng thẳng, anh bí mật đặt vé đưa đến Hawaii làm lễ cưới. Những video của Keely khởi xướng trào lưu "High-effort boyfriend" (Bạn trai cung phụng) lan truyền mạnh mẽ dịp cuối năm.

Hàng nghìn phụ nữ bắt đầu chia sẻ câu chuyện tương tự. Một cô gái tên Alessia tự hào khoe cả năm không biết mùi trạm xăng vì bạn trai luôn tự đi đổ đầy bình. Cô gái khác tên Kylie tuyên bố "không bao giờ chạm vào nắm cửa" vì người yêu cấm cô làm việc nặng nhọc đó. Thậm chí, tài khoản Emily thừa nhận không biết cách thanh toán hóa đơn điện nước và luôn cầm thẻ tín dụng của bạn trai để mua sắm.

Trào lưu này tôn vinh những người đàn ông lo liệu từ tài chính đến những việc nhỏ nhặt nhất, biến người yêu thành "công chúa" theo đúng nghĩa đen.

Mạng xã hội Mỹ cuối năm đang lan truyền xu hướng "bạn trai nỗ lực cao". Ảnh minh họa: Independent

Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng, các chuyên gia cảnh báo đây là cái bẫy tâm lý. Sự bất ổn lộ rõ ngay trong video của Keely: khi cô định tự trả tiền mua quần áo, hôn phu đã phản ứng gay gắt và giành lấy quyền thanh toán như một cách khẳng định vị thế.

Kate Mansfield, chuyên gia về các mối quan hệ, nhận định sự phụ thuộc tài chính hoàn toàn sẽ xói mòn quyền tự chủ của phụ nữ. "Khi một người nắm giữ toàn bộ kinh tế, người còn lại rất khó rời đi nếu mối quan hệ trở nên độc hại", bà nói.

Nhiều video còn cho thấy đàn ông chi phối ngoại hình phụ nữ, từ việc đặt lịch làm móng đến yêu cầu sửa lại lớp trang điểm. Chuyên gia trị liệu Matt Davies cho rằng những hành động này ngầm biến phụ nữ thành "vật trưng bày" để thỏa mãn cái tôi của đàn ông, thay vì xuất phát từ sự quan tâm.

Nguy hiểm hơn, xu hướng này cổ xúy cho sự "trẻ con hóa" (infantilization). Phụ nữ trưởng thành nhưng mất dần các kỹ năng sống cơ bản như đổ xăng, trả hóa đơn. "Mô-típ 'hiệp sĩ cứu nàng thơ' có thể lãng mạn lúc đầu, nhưng về lâu dài, nó tước đi quyền làm chủ cuộc đời của phái đẹp", ông Davies phân tích.

Bảo Nhiên (Theo Independent)