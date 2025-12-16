Cam 17.5 của Tập đoàn Nongfu Spring ra mắt tại Việt Nam

Lô cam 17.5 đầu tiên của tập đoàn nổi tiếng Trung Quốc Nongfu Spring cập cảng và ra mắt thị trường Việt vào ngày 16/12.

Công ty TNHH Vị Ngon Mới là đơn vị nhập khẩu và phân phối cam 17.5 tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc áp dụng cơ chế quản lý phân phối giúp kiểm soát chất lượng, hạn chế hàng giả và đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đúng tiêu chuẩn quốc tế.

"Sự xuất hiện của Cam 17.5 được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn mới trong phân khúc trái cây cao cấp tại Việt Nam mùa cuối năm", vị đại diện nói.

Cam 17.5 được tuyển chọn kỹ lưỡng và sử dụng hệ thống sàng lọc tự động, kiểm định độ ngọt từng trái. Ảnh: Nongfu Spring

Cam 17.5 Nongfu Spring là thương hiệu cam tươi cao cấp do tập đoàn đồ uống Trung Quốc Nongfu Spring phát triển. Sản phẩm chủ yếu sử dụng giống cam Navel (Newhall navel orange), nổi tiếng với vỏ mỏng, nhiều nước và vị ngọt đậm.

Nguồn nguyên liệu của cam 17.5 đến từ Tân Châu (Giang Tây) – vùng được xem là "thủ phủ cam" với lịch sử trồng trọt hơn nghìn năm và đã đồng hành cùng Nongfu Spring hơn 18 năm. Khu vực này sở hữu điều kiện tự nhiên đặc biệt: biên độ nhiệt ngày – đêm lớn giúp cam tích lũy đường mạnh; đất đỏ tầng sâu giữ ẩm tốt; lượng mưa và độ ẩm cao tạo môi trường sinh trưởng ổn định. Đây từng là nơi cung cấp cam tiến cống cho triều đình xưa.

Khác với cách làm nông sản truyền thống, Nongfu Spring áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cho cam 17.5. Mỗi trái được đo độ ngọt bằng công nghệ Brix quang học - yếu tố tạo nên tên gọi 17.5. Tập đoàn xác định mức Brix lý tưởng của cam nằm trong khoảng 16 - 19, với 17.5 là điểm cân bằng ngọt - chua hài hòa nhất. Thay vì kiểm tra mẫu, hệ thống tự động đo từng trái. Chỉ khoảng 10% - 20% sản lượng đạt chuẩn mới được gắn nhãn Kim Cương 17.5; dòng Bạch Kim có độ ngọt dao động 13 - 19, tùy thời điểm thu hoạch. Những trái không đạt tiêu chuẩn được chuyển sang sản xuất nước ép và tuyệt đối không gắn mác "cam 17.5", giúp thương hiệu duy trì sự đồng nhất về hương vị và chất lượng trên thị trường.

Công nhân Nongfu Spring thu hoạch cam tại vùng trồng gần 20.000 ha ở Giang Tây. Ảnh: Nongfu Spring

Bên cạnh đó, không thực hiện cách thu hoạch và phân loại cảm tính, cam 17.5 được Nongfu Spring chuẩn hóa theo mô hình "nông nghiệp chính xác". Tại vườn, cam chỉ được thu hoạch khi đạt độ chín tự nhiên. Những trái sâu bệnh, dập hỏng được loại bỏ ngay từ khâu đầu tiên. Khi đưa vào nhà máy, mỗi quả tiếp tục trải qua ba lần rửa, lọc, loại tạp chất trước khi vào dây chuyền phân loại quang học nhập khẩu từ Pháp. Các trái cam được chụp khoảng 40 tấm ảnh để đánh giá màu sắc và chất lượng bề mặt.

Trong quá trình sản xuất, dây chuyền tại nhà máy sử dụng tia hồng ngoại để kiểm tra chất lượng bên trong mà không gây tổn hại tới từng trái cam. Hệ thống cân tự động giúp phân loại trọng lượng và thiết bị đóng gói độc lập cho từng quả cùng nhiều lớp kiểm tra thủ công cuối cùng. Bao bì được tạo hình tự động, có khả năng chống làm giả và chống ẩm, đảm bảo sản phẩm giữ được độ tươi khi đến tay người tiêu dùng.

Tại Trung Quốc, Cam 17.5 liên tục giữ vị trí dẫn đầu doanh số trong phân khúc cam thương mại. Doanh số năm 2023 của sản phẩm này và nước ép cam 17.5 đạt 722 triệu USD. Sản phẩm được trưng bày riêng tại nhiều siêu thị lớn và nằm trong nhóm nông sản được người trẻ ưu chuộng nhờ tính minh bạch, truy xuất rõ ràng và chất lượng ổn định.

Dây chuyền phân loại quang học nhập khẩu từ Pháp giúp kiểm tra bề mặt và màu sắc của mỗi quả cam với độ chính xác cao. Ảnh: Nongfu Spring

Nongfu Spring là một trong những tập đoàn đồ uống lớn nhất Trung Quốc, nổi tiếng với các sản phẩm nước khoáng, trà đóng chai, nước trái cây và nông sản tươi. Thành lập năm 1996 tại Hàng Châu, doanh nghiệp này xây dựng hệ sinh thái từ nông trại đến sản phẩm hoàn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu. Với triết lý "không thêm gì vào tự nhiên", Nongfu Spring trở thành thương hiệu đồ uống được tin dùng rộng rãi tại thị trường nội địa.

Công ty TNHH Vị Ngon Mới chuyên nhập khẩu và phân phối sỉ trái cây cao cấp từ các thương hiệu Cherry Hill, Evergood, Unofruit, Cam 17.5 Nongfu Spring, phục vụ thị trường Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Vị Ngon Mới)