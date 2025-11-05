California vẽ lại bản đồ bầu cử để đối phó ông Trump

Cử tri California chấp thuận kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử của Thống đốc Newsom, giúp đảng Dân chủ thêm lợi thế nhằm đối phó với ông Trump.

Cử tri bang California ngày 4/11 thông qua Đề xuất 50, cho phép vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội theo hướng có lợi cho phe Dân chủ, giúp đảng này có cơ hội giành thêm 5 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau và kiểm soát Hạ viện.

Đây được xem là chiến thắng cho đảng Dân chủ và là động thái đáp trả kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử tương tự của phe Cộng hòa ở bang Texas, được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy. Điều này cũng củng cố triển vọng tranh cử tổng thống của Thống đốc Newsom, khi ông đã lãnh đạo thành công một chiến dịch có lợi cho phe Dân chủ.

Thống đốc California Gavin Newsom tại Sacramento ngày 4/11. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu sau khi Đề xuất 50 được thông qua, Thống đốc Newsom cho rằng thắng lợi này, cùng chiến thắng của đảng Dân chủ trong các cuộc đua giành chức thống đốc ở Virginia và New Jersey, là dấu hiệu cho thấy đảng đã phục hồi sau một năm 2024 đầy thất vọng.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng chính quyền Tổng thống Trump vẫn gây ra cản trở, đồng thời kêu gọi các bang khác do đảng Dân chủ lãnh đạo thúc đẩy kế hoạch vẽ lại bản đồ bầu cử để tăng lợi thế.

Bầu cử giữa kỳ thường gây bất lợi cho đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump đang nỗ lực duy trì thế đa số mong manh của đảng này tại Hạ viện. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 219 ghế, còn đảng Dân chủ giữ 213 ghế.

Chiến dịch vẽ lại bản đồ bầu cử ở bang California được cho là đã tiêu tốn khoảng 100 triệu USD, với sự tham gia của nhiều đảng viên Dân chủ nổi tiếng.

"Đảng Cộng hòa muốn giành đủ số ghế trong quốc hội để nắm giữ quyền lực không bị kiểm soát trong hai năm nữa. Bạn có thể ngăn chặn họ ngay lúc này", cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một quảng cáo ủng hộ chiến dịch.

Ngọc Ánh (Theo Politico, CNBC, AP)