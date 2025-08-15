California truy quét nạn đá gà, tiêu hủy 3.500 gà chọi

MỹGiới chức San Bernardino, California, mở chiến dịch trấn áp nạn đá gà tại địa phương, bắt 56 người, tịch thu để tiêu hủy 3.500 con gà chọi.

Sở cảnh sát hạt San Bernadino ngày 14/8 thông báo đã thực hiện 26 lệnh khám xét tại loạt địa điểm trên toàn hạt trong chiến dịch "Gà trống Gáy" được triển khai từ ngày 14/6 đến 1/8.

Tổng cộng 56 người từ 16 đến 73 tuổi bị bắt trong chiến dịch, trong đó có nhiều người sống ở San Bernardino, một số là cư dân Los Angeles, Long Beach, Camarillo. Trong số này có 10 người bị cáo buộc trọng tội, còn lại đối mặt các tội danh nhẹ, như ngược đãi động vật.

Cảnh sát đã phát hiện 3.500 con gà chọi trong quá trình điều tra. Sở Y tế Hạt San Bernardino cho biết chúng đã được chuyển giao cho các cơ sở tiêu hủy động vật.

"Do được lai tạo và huấn luyện để chiến đấu, chúng không thể được phục hồi hoặc đưa về nuôi một cách an toàn. Quyết định khó khăn này được đưa ra theo luật California và hướng dẫn về phúc lợi động vật", Francis Delapaz, phát ngôn viên Sở Y tế, nói.

Cựa đá gà bị thu giữ trong chiến dịch "Gà trống Gáy" ở San Bernardino, California. Ảnh: LA Times

Giới chức còn thu giữ hơn 259.000 USD tiền mặt, 12 khẩu súng, cùng lượng cocaine, ma túy đá, fentanyl trị giá khoảng 11.000 USD.

"Chọi gà luôn gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp khác, gồm cờ bạc không kiểm soát, tàng trữ súng trái phép, buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng. Triệt phá một tụ điểm đá gà cũng là hành động ngăn chặn làn sóng tội phạm lớn hơn trong cộng đồng", Wayne Pacelle, chủ tịch Tổ chức Hành động vì Phúc lợi Động vật và Trung tâm vì Kinh tế Nhân đạo, nói.

Tuy nhiên, ông Pacelle cho rằng khung hình phạt của California đối với các tội danh liên quan chưa đủ sức răn đe để ngăn chặn tình trạng tổ chức đá gà bất hợp pháp đang diễn ra ở địa phương.

"Gà trống Gáy" là chiến dịch trấn áp đá gà mới nhất ở miền nam California. Hồi đầu tháng, giới chức liên bang đã bắt và truy tố 4 người ở vùng này với cáo buộc tổ chức trường đá gà tại một dinh thự ở San Bernardino, thu hút hơn 100 khán giả, người chơi mỗi lần.

Theo giới chức, những người tham dự đã trả 20 USD để đỗ ôtô tại một bãi đậu xe cách trường đá gà hơn 1 km rồi được đưa đón đến dinh thự. Họ cũng trả thêm khoản phí vào cửa.

Gà chọi trong một cơ sở nuôi nhốt trái phép ở Greenfield, California, hồi tháng 4. Ảnh: Salinas Valley Tribune

Đức Trung (Theo Los Angeles Times, Washington Post)