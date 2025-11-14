California thu hồi 17.000 bằng lái xe thương mại của người nhập cư

California thu hồi 17.000 bằng lái xe thương mại của người nhập cư, sau khi phát hiện hiệu lực bằng dài hơn thời hạn cư trú hợp pháp của họ.

Quyết định của California được các quan chức bang thông báo ngày 12/11, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây chỉ trích gay gắt California cùng nhiều bang khác vì cấp giấy phép lái xe cho người nhập cư bất hợp pháp.

Vấn đề này gây chú ý dư luận từ hồi tháng 8, sau vụ một tài xế xe đầu kéo là người nhập cư trái phép đã quay đầu xe sai luật, gây ra vụ tai nạn khiến ba người chết ở Florida.

Chiếc xe đầu kéo ở San Diego, California, Mỹ, hôm 15/7. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy hôm 12/11 nói rằng hành động thu hồi loạt bằng lái ở California là sự thừa nhận rằng bang này đã hành động không đúng quy định, dù trước đó họ lên tiếng bảo vệ các tiêu chuẩn cấp giấy phép lái xe của mình. California đã xem xét lại các giấy phép lái xe được cấp ở bang sau khi Bộ trưởng Duffy bày tỏ quan ngại.

"Sau nhiều tuần khẳng định mình không làm gì sai, Thống đốc Gavin Newsom và bang California đã bị bắt quả tang. Giờ đây, khi chúng ta vạch trần những lời dối trá của họ, 17.000 bằng lái xe được cấp trái phép đang bị thu hồi", ông Duffy nói.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ cho biết thêm đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, cam kết sẽ buộc California phải chứng minh họ đã không cấp giấy phép cho những người nhập cư bất hợp pháp được lái xe đầu kéo và xe buýt trường học.

Văn phòng của Thống đốc Newsom cho biết những người bị thu hồi bằng lái đều có giấy phép lao động hợp pháp do chính phủ liên bang cấp. Văn phòng giải thích rằng nguyên nhân 17.000 bằng lái bị thu hồi là do hiệu lực bằng dài hơn thời hạn cư trú hợp pháp của người được cấp bằng.

Phát ngôn viên Brandon Richards của Thống đốc Newsom cũng chỉ trích Bộ trưởng Duffy "không chia sẻ sự thật, lan truyền thông tin sai lệch".

Bộ trưởng Giao thông Mỹ đã cắt 40 triệu USD viện trợ liên bang dành cho California với cáo buộc bang này không thực hiện yêu cầu kiểm tra tiếng Anh với tài xế xe tải. Ông Duffy cảnh báo sẽ cắt thêm 160 triệu USD cho California nếu bang này không xử lý những bằng lái được cấp phép sai và các vấn đề liên quan.

Ngọc Ánh (Theo AP)