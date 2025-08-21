California sắp đối mặt đợt nắng nóng hơn 43 độ C

MỹCalifornia sắp đối mặt đợt nắng nóng đầu tiên trong năm, với nhiệt độ tăng vọt cùng nguy cơ giông lốc và cháy rừng trong nhiều ngày.

Nhiệt độ khắp vùng tây nam nước Mỹ, trong đó có California, bắt đầu tăng từ ngày 20/8 và kéo dài đến cuối tuần, khi các yếu tố thời tiết cực đoan lan rộng dọc bờ biển Thái Bình Dương lên phía bắc.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ tạo ra ba nguy cơ cùng lúc là giông lốc, nắng nóng và cháy rừng, đồng thời khuyến cáo người dân ở California cùng các khu vực khác sẵn sàng ứng phó.

Một người dân mua thức uống làm mát cơ thể trong ngày nắng nóng ở Los Angeles hôm 19/8. Ảnh: AP

NWS dự báo nhiệt độ có thể vượt quá 43 độ C ở sa mạc phía tây nam và trên 38 độ C ở khắp miền nam California. "Mức nhiệt độ nguy hiểm này sẽ đe dọa bất kỳ ai không có biện pháp làm mát hiệu quả và cung cấp đủ nước", cơ quan này cảnh báo.

Các kỷ lục về nhiệt độ ban ngày tại Los Angeles và nhiều khu vực ở Arizona, Nevada có thể bị phá vỡ trong đợt nắng nóng này. Không khí oi bức sẽ duy trì sau khi mặt trời lặn, khiến thời tiết ban đêm không mấy dễ chịu.

"Nhiệt độ tối thiểu ban đêm có thể đạt mức cao chưa từng thấy trên diện rộng" ở khu vực phía tây nước Mỹ, nhà khoa học khí hậu Daniel Swain nhận định.

Nhiệt độ ban đêm cao gây ra nhiều thách thức cho công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời ảnh hưởng tới sức khỏe của những người không có điều kiện sử dụng điều hòa.

"Điểm đáng chú ý nhất trong đợt nắng nóng này là tình trạng oi bức kéo dài qua đêm, với nhiệt độ tối thiểu không xuống dưới 21-26 độ C", Swain nói.

California thường xảy ra nắng nóng vào tháng 8, nhưng với những người chưa thích nghi được với nhiệt độ cao trong năm nay, sự thay đổi đột ngột này có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nhóm đối mặt với nguy cơ lớn nhất là lao động ngoài trời, người vô gia cư, trẻ em và người cao tuổi.

Cảnh báo nắng nóng tại khu vực tây nam Mỹ ngày 20/8. Đồ họa: SFChronicle

Nắng nóng cực đoan thường được gọi là "kẻ giết người thầm lặng", là nguyên nhân gây tử vong số một tại Mỹ. Biến đổi khí hậu cùng điều kiện nhiều nhà cao tầng ở đô thị khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn, nghiêm trọng hơn, phạm vi rộng hơn.

Nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng tuần này đối mặt nguy cơ cháy rừng cao, trong đó có các vùng thuộc Los Angeles và Ventura. Hạn hán trên khắp miền nam California năm nay khiến đất đai khô cằn, cây cối dễ bắt lửa. Theo NWS, đợt nắng nóng này có thể làm khô héo thảm thực vật, khiến đám cháy phát triển nhanh, mạnh trong phạm vi rộng.

"Nguy cơ cháy rừng ở California có thể đạt đỉnh điểm từ ngày 21/8 đến 23/8", Swain cho biết.

Để phòng ngừa cháy rừng, Thống đốc California Gavin Newsom đã điều động nguồn lực tới các khu vực có nguy cơ cao, bao gồm 32 xe cứu hỏa, 9 xe chở nước, 9 xe ủi đất, 5 trực thăng, 9 đội cứu hỏa, 13 nhân viên điều phối và hai đội quản lý sự cố.

Nước Mỹ năm nay ghi nhận hơn 44.400 vụ cháy rừng, cao hơn khoảng 16% so với mức trung bình 10 năm. Giai đoạn nhiều nguy cơ nhất vẫn chưa qua, đặc biệt là ở California, nơi gió mùa Santa Ana khô nóng mạnh thổi trong những tháng mùa thu.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)