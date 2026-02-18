California hứng mưa lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng

MỹDông bão trút mưa kỷ lục xuống California, gây ngập nhiều tuyến phố, có thể gây ngập lụt diện rộng trong những ngày tới.

Hàng triệu người sinh sống dọc vùng duyên hải California, Mỹ, đối mặt nguy cơ lũ lụt cao, vì đợt không khí ẩm mới từ Thái Bình Dương tiếp tục tràn vào đất liền sau khi trận bão đầu tuần phá kỷ lục lượng mưa theo ngày.

Trong ngày 16/2, nhiều khu vực ở California ghi nhận ngập lụt. Los Angeles hứng lượng mưa 2,5-5 cm, còn ở dải núi ven biển phía bắc Vịnh San Francisco là 7,5-12 cm, mức cao nhất từ trước tới nay.

Mực nước ở khu Westwood, Los Angeles, cao tới ngang thân xe, một số đoạn đường bị đóng cửa do sạt lở. Stockton và Modesto cũng ghi nhận lượng mưa theo ngày lớn chưa từng có.

Ôtô lội nước trên đường phố Los Angeles, California, ngày 17/2. Ảnh: Reuters

Mưa tiếp diễn trên toàn bang trong ngày 17/2, khu vực San Francisco ghi nhận đợt mưa nặng hạt nhất. Các đợt dông sẽ tràn tới Los Angeles vào tối 17/2. Đợt mưa thứ ba với cường độ nhẹ hơn sẽ đổ bộ California vào ngày 19/2.

Trong khi đó, tuyết dày đang lan từ các dãy núi phía bắc California xuống khu vực phía nam Sierra Nevada, khiến hàng loạt resort trượt tuyết phải đóng cửa. Gió giật từ 72 đến 88 km/h khiến tầm nhìn gần như bằng không ở những đèo núi.

Khoảng 10 người trượt tuyết vẫn mất tích ngày 17/2 sau trận tuyết lở ập vào nhóm 16 người ở Castle Peak. Khu vực này ghi nhận lượng tuyết tới 76 cm trong 24 giờ qua.

Đức Trung (Theo Yahoo News, KTLA, LA Times)