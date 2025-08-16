California giải cứu người đàn ông kẹt hai ngày sau thác nước

MỹGiới chức Tulare sử dụng trực thăng giải cứu thành công người đàn ông 46 tuổi kẹt hai ngày sau thác nước ở Vườn quốc gia Sequoia.

Văn phòng Cảnh sát Hạt Tulare, California, ngày 14/8 thông báo giải cứu thành công Ryan Wardwell, 46 tuổi, đến từ Long Beach, tại một con thác trên cung đường mòn Seven Teacups.

Theo cảnh sát, Wardwell đã đu dây vượt thác vào sáng 10/8, được nhìn thấy lần cuối ở đỉnh thác vào tối hôm đó. Một ngày sau, khi không thấy Wardwell quay lại, người quen đã báo cảnh sát.

Sáng 12/8, cảnh sát cử đội tìm kiếm cứu nạn cùng một đội thợ lặn đến hiện trường và xác định được vị trí của Wardwell kẹt sau thác nước bằng drone gắn camera hồng ngoại. Cơ quan Tuần tra Cao tốc California sau đó điều trực thăng, thả dây kéo Wardwell khỏi thác nước.

Wardwell được giải cứu bằng dây thả từ trực thăng ngày 12/8. Ảnh: LA Times

Giới chức cho biết anh bị thương nhẹ, mất nước. Nạn nhân cho biết bị tuột khỏi dây thừng và mắc kẹt phía sau thác do dòng nước chảy xiết.

"Chúng tôi nhắc nhở người dân luôn chú ý đến môi trường xung quanh và năng lực của bản thân, đặc biệt khi di chuyển trên những con sông chảy xiết", Văn phòng Cảnh sát Hạt Tulare viết khi đăng video về chiến dịch giải cứu lên mạng xã hội ngày 14/8.

Cung đường mòn Seven Teacups (7 tách trà), dài khoảng 6,4 km, nổi tiếng với những hồ nước liên tục, trông như những tách trà. Đường mòn chạy dọc suối Dry Meadow, chảy vào sông Kern. Giới chuyên gia leo núi Mỹ mô tả đây là cung đường nguy hiểm, buộc phải có dây thừng, các thiết bị đu dây để vượt qua.

Tháng 8/2024, ba nhà leo núi đã chết đuối khi bơi ở cuối cung đường này, do xoáy nước bất ngờ hình thành.

Đức Trung (Theo Los Angeles Times, AP)