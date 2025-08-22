California đáp trả Texas trong cuộc đấu vẽ lại bản đồ bầu cử

Các nghị sĩ Dân chủ tại nghị viện California thông qua luật hướng tới vẽ lại bản đồ bầu cử để thêm lợi thế cho đảng, sau động thái tương tự của phe Cộng hòa ở Texas.

Nghị viện California ngày 21/8 thông qua dự luật đầu tiên trong bộ ba dự luật nhằm vẽ lại bản đồ bầu cử, động thái có thể giúp phe Dân chủ có thêm 5 ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau.

Các nghị sĩ Dân chủ chiếm đa số tại nghị viện California cho biết đây là động thái cần thiết để đối phó với "chính sách giành giật quyền lực" của phe Cộng hòa ở Hạ viện Texas, nơi vừa thông qua bản đồ bầu cử mới một ngày trước, bổ sung 5 khu vực bỏ phiếu ngả về Cộng hòa ở bang này.

Thượng viện Texas dự kiến thông qua bản đồ hôm nay, rồi gửi đến Thống đốc Greg Abbott ký ban hành.

"Texas, các anh đã nổ súng trước", Thống đốc California Gavin Newsom tuyên bố khi ký thông qua luật mới của bang. "Chúng tôi sẽ không làm thế này nếu Texas không khai mào trước".

Tuy nhiên, California gặp nhiều rào cản hơn Texas do hiến pháp bang quy định bên vẽ bản đồ bầu cử là một ủy ban độc lập, phi đảng phái. Các luật do phe Dân chủ đưa ra ngày 21/8 đề xuất sửa đổi quy định hiến pháp này, trao quyền vẽ lại bản đồ bầu cử cho nghị viện. Các đề xuất chỉ có hiệu lực sau khi được cử tri ủng hộ trong một cuộc bỏ phiếu trực tiếp dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Thống đốc California Gavin Newsom tại Los Angeles ngày 26/3. Ảnh: AP

Nếu được cử tri ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu đặc biệt này, nghị viện California có thể bỏ qua ủy ban độc lập và thông qua bản đồ bầu cử mới, tương tự Texas.

Thống đốc Newsom và các đồng minh Dân chủ trong nghị viện California cho rằng phản ứng mang tính đảng phái này là cần thiết để kiềm chế ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump, người đã thúc đẩy Texas vẽ lại bản đồ.

Sau mỗi cuộc tổng điều tra của Cục Điều tra Dân số Mỹ, các bang sẽ phân bổ lại số ghế nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ dựa trên thay đổi quy mô dân số. Quá trình này yêu cầu các bang phải vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử để đảm bảo mỗi khu vực có dân số gần như nhau.

Phương pháp phổ biến nhất để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử là cơ quan lập pháp bang sẽ phác thảo và thông qua bản đồ mới. Điều này thường dẫn đến việc các đảng cầm quyền tìm cách vẽ bản đồ để mang lại lợi thế cho đảng của họ trong bầu cử nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ, gây ra nhiều tranh cãi ở cơ quan lập pháp bang.

Bang California có 52 ghế tại Hạ viện Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa giữ 9 ghế.

Ngoài Texas và California, nghị viện nhiều bang khác cũng bắt đầu tham gia cuộc đấu vẽ lại bản đồ bầu cử để giành lợi thế tối đa cho đảng của mình. Phe Cộng hòa muốn vẽ lại bản đồ bầu cử ở Indiana, Ohio, Missouri, Florida, trong khi Dân chủ tính toán mở rộng ưu thế ở Illinois.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, CBS News)