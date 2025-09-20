California có tỷ lệ nghèo cao nhất Mỹ

California, cùng với bang Louisiana, có tỷ lệ nghèo cao nhất Mỹ và hầu như không cải thiện, dù là bang có nhiều tỷ phú nhất quốc gia.

Guardian ngày 18/9 dẫn báo cáo công bố tuần trước của Trung tâm Ngân sách và Chính sách California (CBPC), cho biết bang này có khoảng 7 triệu người, tương đương 17,7% dân số, không đủ khả năng chi trả các nhu cầu cơ bản trong năm 2024.

Năm 2021, tỷ lệ nghèo tại California ở mức thấp kỷ lục 11%, nhưng khi các chính sách ứng phó Covid-19 kết thúc, tỷ lệ này đã tăng trở lại ở bang cũng như trên toàn quốc.

Theo CBPC, tỷ lệ năm 2024 "không thay đổi đáng kể về mặt thống kê" so với mức năm 2023. Người da màu, người thuê nhà và trẻ em là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất. Tỷ lệ trẻ em nghèo đã tăng gấp đôi kể từ năm 2021.

Container tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ, tháng 3/2024. Ảnh: AFP

California từng ban hành các biện pháp bảo vệ kinh tế tạm thời cho người dân, như cung cấp nơi ở cho người vô gia cư, hoãn việc đuổi người thuê nhà không trả được tiền thuê và hỗ trợ tiền thuê nhà. Nhưng tỷ lệ nghèo tăng trở lại khi các chính sách đó kết thúc.

"Những con số nói trên phản ánh xu hướng đáng lo ngại bắt đầu từ khi giới chức cắt giảm các khoản đầu tư chống nghèo đói, vốn được ban hành để giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. Điều đó cho thấy nghèo đói thực chất là kết quả của các quyết định chính sách", báo cáo nêu.

"Khi giới chức dừng các chính sách hiệu quả này, tiến triển đạt được trước đó lập tức bị đảo ngược, dẫn tới mức tăng tỷ lệ nghèo toàn quốc lớn nhất trong vòng 50 năm, với tình trạng đặc biệt nghiêm trọng ở California", báo cáo viết.

Dù có tỷ lệ nghèo cao nhất nước, California là bang giàu có bậc nhất Mỹ với thu nhập bình quân cao, có nhiều tỷ phú nhất nước.

Với dân số 39 triệu người, California được xem như "cường quốc" kinh tế, nếu tách riêng sẽ nằm trong nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, mức sống ở bang rất chênh lệch, khi chi phí nhà ở, y tế, sinh hoạt đắt đỏ khiến nhiều người dù có việc làm vẫn khó trang trải đủ nhu cầu cơ bản.

Đức Trung (Theo Guardian, LA Times)