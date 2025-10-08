California cấm quảng cáo trực tuyến quá to

MỹBang California thông qua luật yêu cầu giảm âm lượng quảng cáo trên truyền hình và dịch vụ trực tuyến, sau nhiều năm bị người dân phàn nàn.

"Chúng tôi lắng nghe người dân California rất rõ ràng. Mọi người không muốn quảng cáo có âm lượng lớn hơn chương trình mà họ đang xem", Thống đốc California Gavin Newsom phát biểu sau khi ký thành luật ngày 6/10.

Luật sửa đổi các quy định lỗi thời vốn chỉ quản lý âm lượng quảng cáo của các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, nay bao gồm cả dịch vụ phát trực tuyến. Netflix, Hulu, Amazon Prime và YouTube sẽ phải đảm bảo âm lượng không tăng đột ngột trong thời gian phát quảng cáo.

Logo Netflix hiển thị trên màn chiếu. Ảnh: AFP

Người dùng dịch vụ tại Mỹ từ lâu đã phàn nàn rằng âm lượng quảng cáo có thể lớn hơn nhiều so với chương trình họ đang xem. Luật mới ở California được nghị sĩ Tom Umberg đề xuất, sau khi trợ lý của ông phàn nàn rằng các quảng cáo phát đột ngột với âm lượng lớn ảnh hưởng đến giấc ngủ của con gái mới sinh Samantha.

"Dự luật được lấy cảm hứng từ bé Samantha và tất cả những bậc cha mẹ chật vật dỗ được con ngủ, rồi thành công cốc chỉ vì một quảng cáo phát trực tuyến", ông Umberg phát biểu sau khi Thống đốc Newsom ký thành luật. "Luật mới sẽ mang lại sự yên bình cần thiết cho các hộ gia đình California".

Do nhiều nền tảng phát trực tuyến có trụ sở tại California, luật mới của bang có thể thiết lập một tiêu chuẩn quốc gia và giảm âm lượng quảng cáo trên toàn quốc.

Đức Trung (Theo AFP, Guardian)