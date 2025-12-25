California ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ mùa Giáng sinh

Thống đốc Newsom ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều hạt phía nam bang California vì đợt mưa lũ nguy hiểm mùa Giáng sinh.

Tình trạng khẩn cấp được Thống đốc bang California Gavin Newsom ban bố ngày 24/12 tại các khu vực như Los Angeles, Riverside, San Bernardino, San Diego và Quận Cam, nơi đối mặt nguy cơ ngập lụt, lũ bùn, sạt lở do mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông, suối dâng cao đột ngột.

Cảnh sát bang California tuần tra trên tuyến đường bị mưa lũ tấn công ngày 24/12. Ảnh: AP

Ông Newsom cảnh báo các khu vực ở Nam California từng bị cháy rừng nghiêm trọng hồi đầu năm, khiến thảm thực vật bị thiêu rụi, nên nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn là đặc biệt cao.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp tạo cơ sở pháp lý để chính quyền bang California triển khai thêm nguồn lực để ứng phó thiên tai, khi cơn bão mùa đông mạnh kèm các dòng sông khí quyển dày đặc mang mưa lớn và gió mạnh quét qua khu vực.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), dòng sông khí quyển là hiện tượng dải hơi nước dài và hẹp hình thành trên đại dương, được gió mạnh dẫn hướng về phía bờ, rồi được giải phóng thành mưa hoặc tuyết trên đất liền.

"California đang hành động sớm và quyết liệt để đón đầu những cơn bão mùa đông nguy hiểm. Bang đã bố trí sẵn nguồn lực, kích hoạt thẩm quyền khẩn cấp và phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm bảo vệ cộng đồng và đảm bảo an toàn cho người dân", Thống đốc Newsom cho biết.

Những khu vực từng xảy ra cháy rừng trong hơn một năm qua, đặc biệt là Los Angeles và Quận Cam, đã được đặt trong diện cần sơ tán. Giới chức Los Angeles tuần này ban hành khoảng 380 lệnh sơ tán đối với những khu vực có nguy cơ cao. Cư dân trong khu vực vụ cháy rừng Airport cuối năm ngoái, thuộc địa phận Quận Cam, cũng nhận lệnh sơ tán vào sáng 24/12.

Hơn 41 triệu người tại Los Angeles, San Francisco, Sacramento và San Diego, cùng một phần các bang Nevada và Arizona, có thể chịu ảnh hưởng từ đợt mưa lũ này. Cảnh báo "nguy cơ mưa cực lớn" được ban bố cho khu vực Los Angeles và vùng lân cận trong ngày 24/12, khuyến cáo người dân di chuyển trong đêm Giáng sinh và ngày lễ cần hết sức thận trọng vì ngập lụt và sạt lở có thể xảy ra.

Lũ đổ về khu dân cư vùng núi thuộc hạt San Bernardino ngày 24/12. Ảnh: Reuters

Mưa lớn bắt đầu trút xuống Nam California từ sáng 24/12, với cường độ vượt 25 mm mỗi giờ. Các vùng đất cao quanh Los Angeles có thể ghi nhận 125-250 mm mưa trong một ngày. Gió giật đạt 65-80 km/h, có nguy cơ gây mất điện.

Mưa tạm giảm vào tối 24/12 trước khi tăng trở lại trong đêm. Các đợt mưa tiếp theo được dự báo tiếp diễn trong ngày 25-26/12, kéo dài rủi ro gây ra lũ lụt, lở bùn và sạt lở đất đá.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia (NWS) cảnh báo điều kiện đi lại trong dịp cao điểm nghỉ lễ Giáng sinh có thể trở nên nguy hiểm, thậm chí không thể di chuyển, khi nhiều đợt mưa bão liên tiếp ảnh hưởng đến bang California.

Thanh Danh (Theo Hill, CBS, ABC)