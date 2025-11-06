Calapharco ra mắt hệ sinh thái Prisma-CPAP tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Calapharco hợp tác chiến lược với thương hiệu Löwenstein Medical (Đức) ra mắt hệ sinh thái Prisma-CPAP gồm các sản phẩm trị liệu hô hấp và giấc ngủ.

Doanh nghiệp dược phẩm Calapharco kỳ vọng mang đến một giải pháp toàn diện trong điều trị ngưng thở khi ngủ tại Việt Nam, thông qua sự kết hợp giữa thiết bị CPAP (Continuous Positive Airway Pressure - áp lực đường thở dương liên tục, một phương pháp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn) chuẩn lâm sàng từ Đức và hệ sinh thái chăm sóc Cpapvn - một thương hiệu của Calapharco. Không dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, hệ sinh thái Cpapvn - Calapharco tập trung vào việc đồng hành với liệu pháp CPAP trên toàn bộ hành trình, từ chẩn đoán, điều trị, quản lý chăm sóc liệu pháp đến bảo hành và bảo trì, đảm bảo mỗi giấc ngủ đều là một giấc ngủ thực sự chất lượng.

Thiết bị CPAP hỗ trợ bệnh nhân ngưng thở khi ngủ. Ảnh: Calapharco

Liệu pháp CPAP trong điều trị rối loạn ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) là một rối loạn y khoa nguy hiểm, thường bị bỏ qua dù có các triệu chứng phổ biến như ngáy to hay mệt mỏi ban ngày. Hậu quả của OSA rất nghiêm trọng. Tình trạng thiếu oxy gián đoạn và giấc ngủ phân mảnh dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp kháng trị, rối loạn nhịp tim, đột quỵ, rối loạn chuyển hóa và làm trầm trọng thêm bệnh đái tháo đường type 2.

Trên thế giới, liệu pháp CPAP được công nhận là "tiêu chuẩn vàng" trong điều trị OSA từ trung bình đến nặng. Hiệp hội Y học Giấc ngủ Mỹ (AASM) và Hiệp hội Hô hấp châu Âu (ERS) đều khuyến cáo CPAP là lựa chọn đầu tay và hiệu quả.

CPAP hoạt động theo nguyên lý: máy tạo ra một luồng không khí với áp lực dương liên tục, thông qua một mặt nạ, có tác dụng như một "cái nẹp bằng không khí", giữ cho đường thở luôn mở trong suốt giấc ngủ. Điều này ngăn chặn hiệu quả các cơn ngưng thở và giảm thở, giúp ổn định nồng độ oxy trong máu.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh lợi ích của liệu pháp CPAP: loại bỏ gần như hoàn toàn các cơn ngưng thở và tiếng ngáy, kéo dài thời gian ngủ sâu. Về lâu dài, CPAP giúp giảm huyết áp, cải thiện chức năng tim, giảm nguy cơ tái phát các biến cố tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ và rung nhĩ. Bệnh nhân tuân thủ điều trị tốt cũng ghi nhận sự cải thiện về chất lượng sống: tỉnh táo hơn vào ban ngày, tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ và hiệu suất làm việc.

Hệ sinh thái Prisma chú trọng sự thoải mái của người dùng

Hiệu quả của liệu pháp CPAP phụ thuộc đáng kể vào sự tuân thủ của bệnh nhân. Vì thế, Löwenstein Medical đã xây dựng hệ sinh thái Prisma dựa trên triết lý kép: đạt hiệu quả lâm sàng vượt trội và tối ưu hóa sự thoải mái cho người dùng.

Cốt lõi của triết lý này là chất lượng kỹ thuật Đức. Trái tim của mỗi thiết bị Prisma là bộ phận motor sản xuất tại Đức hoặc Thụy Sĩ, có tuổi thọ lên tới 22.500 giờ, tương đương hơn 6 năm sử dụng liên tục mỗi đêm. Động cơ này vận hành với độ ồn tối đa là 26,5 dB(A), ngay cả ở áp lực cao, êm hơn tiếng lá rơi. Điều này tạo ra không gian ngủ yên tĩnh cho cả bệnh nhân và người nhà.

Các dòng máy đều tích hợp công nghệ nâng cao trải nghiệm thở tự nhiên như SoftPap (tự động giảm áp lực khi thở ra) và SoftStart (khởi động ở áp lực thấp rồi tăng dần), giúp người dùng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Với các dòng BiLevel, công nghệ BiSoft 1/2 và thuật toán autoTriLevel tạo ra sự đồng bộ giữa máy và nhịp thở của người bệnh.

Sự thoải mái còn được tăng cường bởi hệ thống làm ẩm thông minh với công nghệ duy trì luồng khí ấm và ẩm ổn định, ngăn ngừa tình trạng khô họng, khô mũi.

Về mặt lâm sàng, các thiết bị Prisma được trang bị những thuật toán phân tích thông minh. Công nghệ dao động cưỡng bức kết hợp với cảm biến cho phép máy phân biệt chính xác giữa ngưng thở tắc nghẽn (OSA) và ngưng thở trung ương (CSA), đồng thời nhận diện các sự kiện tinh vi hơn như giới hạn lưu lượng khí và các vi thức giấc liên quan đến nỗ lực hô hấp. Điều này cung cấp cho bác sĩ dữ liệu lâm sàng chuyên sâu, giúp tối ưu hóa phác đồ điều trị.

Điểm khác biệt của hệ sinh thái Prisma là thuật toán độc quyền Prisma Recover, giúp đánh giá sâu hơn về chất lượng giấc ngủ. Thay vì chỉ dựa vào chỉ số ngưng thở - giảm thở, thuật toán này phân tích sự ổn định của nhịp thở để ước tính thời lượng giấc ngủ sâu - giai đoạn quan trọng nhất để cơ thể phục hồi. Nhờ đó, bác sĩ có thể đánh giá hiệu quả thực sự của liệu pháp đối với sự tỉnh táo ban ngày của bệnh nhân.

Dải sản phẩm "may đo" cho từng bệnh nhân

Löwenstein Medical không tạo ra một thiết bị cho tất cả, mà phát triển một dải sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng từng nhu cầu lâm sàng cụ thể.

Prisma SOFT là một thiết bị CPAP cố định, tích hợp đầy đủ các công nghệ cốt lõi của Prisma như SoftPAP, softSTART và thuật toán phân tích thông minh. Đây là giải pháp cho các bệnh nhân đã được chẩn đoán OSA tắc nghẽn và cần một mức áp lực điều trị ổn định. Tại Việt Nam, Calapharco định vị Prisma SOFT là một trong những giải pháp kinh tế nhất, mang đến sự cân bằng giữa hiệu quả điều trị, độ êm ái và chi phí hợp lý.

Prisma SMART lại được xem như một "đối tác trị liệu thông minh". Thuật toán của máy liên tục phân tích từng nhịp thở và tự động điều chỉnh áp lực theo thời gian thực, tuân thủ nguyên tắc "áp lực vừa đủ, hiệu quả tối ưu". Điều này không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn tăng cường khả năng tuân thủ lâu dài. Sản phẩm phù hợp với những bệnh nhân cần sự linh hoạt và cá nhân hóa ở mức độ cao nhất.

Thiết bị Prisma SMART. Ảnh: Calapharco

Prisma 25 ST - BiLevel phù hợp với những bệnh nhân không dung nạp CPAP áp lực cao, ngưng thở hỗn hợp hoặc ngưng thở trung ương. Thiết bị cung cấp hai mức áp lực riêng biệt để hỗ trợ hô hấp chủ động. Điểm cốt lõi làm nên giá trị của sản phẩm là máy đồng bộ theo nhịp thở tự nhiên, nhưng sẽ tự động kích hoạt một nhịp thở hỗ trợ nếu bệnh nhân quên thở.

Thiết bị Prisma 25ST. Ảnh: Calapharco

Prisma 30ST là thiết bị mạnh mẽ nhất trong dòng Prisma, một máy thông khí cá nhân dành cho bệnh cảnh lâm sàng phức tạp: bệnh nhân đồng mắc OSA và suy hô hấp mạn tính, hội chứng béo phì giảm thông khí. Tính năng độc nhất của sản phẩm là đảm bảo thể tích đích. Bác sĩ sẽ cài đặt một thể tích khí lưu thông mục tiêu, và máy sẽ tự động điều chỉnh áp lực hỗ trợ để đảm bảo bệnh nhân luôn hít thở "đủ sâu", giúp thải trừ CO₂ hiệu quả.

Calapharco cam kết đồng hành liệu pháp

Calapharco cho rằng thành công của liệu pháp không chỉ đến từ một thiết bị xuất sắc nên đã đầu tư xây dựng nền tảng Cpapvn như một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện. Với thông điệp "Không chỉ là giải pháp, chúng tôi đồng hành cùng liệu pháp", doanh nghiệp hy vọng mang đến một hành trình trị liệu tối ưu. Theo đó, nền tảng này có thể mang đến dịch vụ tư vấn chuyên sâu với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, dẫn dắt bởi giám đốc chuyên môn là kỹ thuật viên giấc ngủ đạt chứng nhận của Mỹ. Khi sử dụng Cpapvn, người dùng được khởi trị cá nhân hóa, tức là có thể cài đặt thông số theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng chi tiết, đảm bảo bệnh nhân làm quen với liệu pháp một cách dễ dàng. Các sản phẩm trong hệ sinh thái Prisma có chế độ bảo hành chính hãng 5 năm cùng dịch vụ bảo trì, cung cấp phụ kiện định kỳ.

"Thông qua sự hợp tác với Löwenstein Medical, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra một bước tiến mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại 'sát thủ thầm lặng' ngưng thở khi ngủ tại Việt Nam, trả lại hàng triệu giấc ngủ ngon, cùng với đó là một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn cho cộng đồng", đại diện Calapharco khẳng định.

Diệp Chi