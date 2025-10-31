Cake ra mắt tính năng thanh toán nhanh 'Click to Pay'

Cake giới thiệu tính năng Click to Pay, giúp người dùng thanh toán trực tuyến nhanh hơn, an toàn và không cần nhập lại thông tin thẻ, nhờ công nghệ bảo mật nhiều lớp.

Tính năng được phát triển trên nền tảng Visa Click to Pay, do Visa chính thức triển khai tại Việt Nam từ tháng 9. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á áp dụng công nghệ này và Cake là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai. Khi thanh toán tại các website có biểu tượng Click to Pay, người dùng thẻ Cake Visa chỉ cần nhập số điện thoại và email đã đăng ký. Hệ thống sẽ tự động nhận diện thẻ liên kết và hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây.

Khách hàng dùng tính năng Click to Pay để thanh toán. Ảnh: Cake

Click to Pay có mức bảo mật cao hơn các phương thức thanh toán trực tuyến thông thường. Công nghệ mã hóa tokenization chuyển đổi thông tin thẻ thật thành "mã ảo" sử dụng một lần, vô hiệu nếu bị đánh cắp. Song song đó, hệ thống còn tích hợp xác thực hai yếu tố và bảo mật 3D Secure, đảm bảo danh tính chủ thẻ trước khi giao dịch hoàn tất.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake by VPBank, cho biết việc triển khai Click to Pay nằm trong chiến lược của nhà băng nhằm mang lại trải nghiệm thanh toán đơn giản, nhanh chóng và an toàn hơn cho người dùng. Tính năng này đúng với định hướng ngân hàng số hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm.

Với người dùng, Click to Pay rút ngắn thời gian thanh toán xuống chỉ còn vài giây, đồng thời loại bỏ nguy cơ lộ thông tin thẻ nhờ nhiều lớp bảo mật. Đối với doanh nghiệp thương mại điện tử, đây là giải pháp giúp giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng và tăng tỷ lệ giao dịch thành công. Hiện nhiều thương hiệu lớn như ACFC, Aeoneshop, Maison Online, Mainguyen Mobile, KOI Thé, GearVN, Galaxy Cinema, Triumph... đã tích hợp Click to Pay và ghi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng.

Tính năng giúp trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh hơn, an toàn hơn và tiện lợi hơn. Đặc biệt, người dùng thẻ Cake Visa vật lý hoặc ảo, có thể sử dụng ngay tính năng này mà không cần đăng ký thêm tài khoản.

Theo số liệu từ Bộ Công Thương, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao nhất thế giới, với quy mô hơn 25 tỷ USD năm 2024, chiếm khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số. Tuy nhiên, bước thanh toán vẫn là "nút thắt" ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và tỷ lệ hoàn tất đơn hàng.

Theo báo cáo Shopping Cart Abandonment Statistics 2025 của SellersCommerce, 70% giỏ hàng trực tuyến trên toàn cầu bị bỏ dở, trong đó 25% người mua lo ngại rủi ro bảo mật và 22% cho rằng quy trình thanh toán mất thời gian. Việc phải nhập thủ công nhiều thông tin như số thẻ, mã CVV, tên chủ thẻ, ngày hết hạn khiến người dùng ngại hoàn tất giao dịch, đồng thời làm doanh nghiệp mất đi cơ hội doanh thu.

Cake cho biết, Click to Pay ra mắt giúp giải quyết nỗi lo của khách hàng và là bước đi quan trọng trong việc định hình tiêu chuẩn thanh toán liền mạch, bảo mật và thân thiện hơn với người dùng Việt, nơi chỉ với một cú nhấp chuột, mọi giao dịch đều hoàn tất nhanh chóng, an toàn.

(Nguồn: Cake)