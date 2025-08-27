Cake được vinh danh 'Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam'

Cake áp dụng AI và dữ liệu lớn để phát triển các giải pháp linh hoạt, mở rộng tiếp cận tài chính, được International Banker vinh danh ngày 25/8.

International Banker Banking Awards (Giải thưởng ngân hàng quốc tế) là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các định chế tài chính có thành tích nổi bật trên toàn cầu.

Hội đồng thẩm định dựa trên các tiêu chí như hiệu quả hoạt động, năng lực đổi mới sáng tạo, mức độ ứng dụng công nghệ và chất lượng dịch vụ khách hàng. Phạm vi đánh giá trải rộng tại các thị trường châu Á, châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ.

Nhà băng có dải sản phẩm tài chính số đa dạng dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: Cake

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết, việc được vinh danh là "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025" là sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế, cho thấy ngân hàng thuần số do người Việt phát triển hoàn toàn có thể đáp ứng các chuẩn mực toàn cầu. "Giải thưởng tạo động lực để Cake tiếp tục theo đuổi chiến lược đổi mới, làm chủ công nghệ và nâng cao trải nghiệm tài chính cho khách hàng", ông Quang nói.

Đến nay, Cake phục vụ hơn 6 triệu khách hàng với danh mục dịch vụ đa dạng: tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng. Ngân hàng cũng cung cấp nhiều dịch vụ sáng tạo như phân phối vé giải trí, du lịch và mua trước trả sau. Nhà băng khai thác sức mạnh AI, dữ liệu lớn để phát triển các giải pháp linh hoạt, góp phần mở rộng tiếp cận tài chính và hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Ngân hàng đã phát triển hơn 100 mô hình AI nội bộ, ứng dụng vào toàn bộ quy trình từ xử lý giao dịch, chăm sóc khách hàng, chấm điểm tín dụng đến quản trị rủi ro. Hệ thống cho phép xử lý hàng triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng, với thời gian phê duyệt trung bình hai phút. Song song, nhà băng đạt nhiều chứng chỉ bảo mật quốc tế như PCI DSS 4.0, ISO/IEC 27001:2022, FIDO2 và ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2, đảm bảo "niềm tin số" cho người dùng dù không sở hữu mạng lưới chi nhánh vật lý.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống lõi và công nghệ AI của Cake đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển và vận hành.

Khách hàng dùng thẻ "Tự do 2in1" để thanh toán di chuyển metro. Ảnh: Cake

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh ngành tài chính toàn cầu đang chuyển dịch theo mô hình "AI-first", việc Cake được xướng tên tại giải thưởng năm nay cho thấy bước đi tiên phong của một ngân hàng số "make in Vietnam". Với định hướng trở thành "Next Gen AI Bank" - Ngân hàng thuần số, Cake đặt mục tiêu không chỉ theo kịp mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng số trong khu vực.

Cake còn được The Asian Banker trao giải "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" và lọt Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới vào tháng 2.

Theo lãnh đạo ngân hàng, chuỗi thành tích liên tiếp này góp phần củng cố định hướng phát triển bền vững mà Cake đang theo đuổi, hướng đến vị thế dẫn đầu tại Đông Nam Á trong kỷ nguyên tài chính số ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

(Nguồn: Cake)