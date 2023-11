Cải tiến AI camera trên bản cập nhật Samsung One UI

Phiên bản One UI 6 ứng dụng AI trong chỉnh sửa ảnh tự động, hỗ trợ quét văn bản, bóc tách chủ thể, thêm tùy chọn khung hình 16:9 hoặc 20:9

Đại diện hãng cho biết, hàng năm các kỹ sư Samsung thực hiện nhiều nghiên cứu hành vi người dùng, từ đó phát triển loạt tính năng nhằm rút ngắn thao tác, tăng tiện ích. Như với One UI 6, trí tuệ nhân tạo cung cấp nhiều công cụ tối ưu chất lượng ảnh, video mà không cần nhiều can thiệp thủ công.

Thanh công cụ trên S23 Ultra trực quan hơn sau bản cập nhật. Ảnh: Samsung

Trên bản cập nhật, giao diện chỉnh sửa ảnh tối giản, trực quan hơn. Ở UI 5.1, giao diện chỉnh sửa cung cấp bốn tùy chọn (cắt, bộ lọc, chỉnh sáng, nhãn dán); hai góc trái - phải lần lượt là công cụ tự chỉnh, mở rộng. Trên giao diện cũ, khi chọn nút mở rộng sẽ có pop up hiện lên, cung cấp thêm một số tùy chọn như xóa đối tượng, thêm vị trí...

Còn trên 6.0, thanh công cụ sắp xếp lại bố cục; biểu tượng của từng tính năng lớn, nổi bật hơn. Bảng điều khiển có cùng lúc 5 chức năng: mở rộng, cắt xoay, bộ lọc, chỉnh sáng, nhãn dán... Khi chọn từng tính năng, các tùy hiển thị rõ ràng, không che mất hình ảnh trên màn hình. Thay đổi này giúp việc chỉnh sửa ảnh nhanh và hiệu quả hơn, không cần thao tác nhiều.

Trên cùng của màn hình chỉnh ảnh có bổ sung hai nút: hoàn tác, làm lại mới. Nghĩa là người dùng có thể áp dụng hoặc hủy bỏ những thao tác vừa thực hiện mà không cần chỉnh sửa lại từ đầu.

Hệ thống còn hỗ trợ chỉnh sửa tự động như điều chỉnh màu sắc, độ tương phản đến thông số tối ưu. Sau khi chụp, người dùng chỉ cần một chạm, máy sẽ tăng chất lượng hình ảnh mà không cần căn chỉnh nhiều bước.

Thanh công cụ thay đổi theo hướng tối giản, dễ điều khiển. Ảnh: Samsung

Bản cập nhật đi kèm nhiều tính năng mới trên máy ảnh. Như Chế độ ảnh hoặc Chế độ chuyên nghiệp có thêm nút Độ phân giải trong menu Cài đặt nhanh. Khi chọn, máy ảnh sẽ chuyển sang chế độ chụp độ phân giải cao. Trên Galaxy S23 Ultra, máy có thể chụp đến 200 megapixel.

Trong khi chụp, hỗ trợ mở widget để điều chỉnh chất lượng hình ảnh và tốc độ xử lý ở ba mức: maximum, medium, minimum. Maximum là tùy chọn mặc định, ưu tiên chất lượng hình ảnh hơn tốc độ chụp và xử lý.

Bên cạnh các khung hình quen thuộc như 3:4, 1:1, 9:16, máy ảnh mở rộng tùy chọn khung hình như 16:9 hay 20:9. Hiện nay, đây là những tỷ lệ phổ biến trong điện ảnh đồng thời giúp hình chụp, video hiển thị tốt hơn trên đa thiết bị với kích cỡ màn hình khác nhau. Ảnh khổ ngang với độ nét cao, tránh tình trạng có viền đen khi trình chiếu lên laptop hoặc TV.

Máy ảnh tự động nhận diện tài liệu bằng AI và bật màn hình quét tự động để xoay, căn chỉnh và lưu dưới dạng ảnh. Hệ thống có thể phát hiện ngón tay trong khung hình và loại bỏ, mang đến khung ảnh ngay ngắn. Nhờ vậy người dùng tăng tính chuyên nghiệp khi cần gửi tài liệu cho đối tác hoặc thuận tiện lưu trữ về sau.

Máy loại bỏ hình ảnh ngón tay, tự cân chỉnh để ảnh chụp tài liệu rõ nét, ngay ngắn. Ảnh: Samsung

Một công cụ hữu ích khác là bóc tách chủ thể trong bức ảnh để chỉnh sửa, thiết kế chuyên nghiệp. Tính năng này vốn chỉ có trên các ứng dụng thiết kế chuyên sâu, nay hỗ trợ ngay trong hệ thống, phù hợp người làm công việc sáng tạo, bán hàng hay thậm chí các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh. Để sử dụng, người dùng chọn các chủ thể và lưu dưới dạng nhãn dán (sticker). Trên giao diện chỉnh sửa ảnh, mục Stickers có sẵn các hình ảnh đã cắt, chỉ cần chọn và thêm vào nền sẵn có. Tính năng này hữu ích và dễ thao tác nếu kết hợp với S Pen trên Galaxy S23 Ultra.

Thao tác bóc tách chủ thể, thiết kế ngay trên ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Ảnh: Samsung

Trên ứng dụng chỉnh sửa ảnh Enhance-X, người dùng có thể thao tác nhiều tính năng: Sky Guide (dùng AI phân tích hình ảnh đã chụp là chòm sao, tinh vân nào); Clean Lens (loại bỏ vết mờ trên ống kính máy ảnh); chuyển động chậm; phơi sáng lâu; Single Take (AI phân tích để chọn ảnh, video đẹp nhất).

Đại diện Samsung cho biết, so với các cập nhật trước (như từ One UI 4 lên One UI 5), One UI 6 tập trung vào những thao tác nhỏ nhưng hữu ích, giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh với Galaxy S23 Ultra.

Minh Tú