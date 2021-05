Cải thiện tình trạng mất ngủ với An thần đan

Sản phẩm sáng chế bởi bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười - Tốt nghiệp Đại học trung y dược Nam Kinh - Trung Quốc.

Là người có 15 năm gắn bó, nghiên cứu sâu về y dược học cổ truyền, bác sĩ Lữ Đoàn Hoạt Mười cho biết, các loại cây thảo dược tự nhiên có công dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị các triệu chứng đau đầu, mất ngủ. Để sáng chế thành công công thức cải thiện chứng mất ngủ, nhất là mất ngủ lâu năm này, ông đã bỏ ra nhiều năm để tìm tòi, lặn lội khắp các bản làng vùng cao Tây Bắc tìm thảo dược tự nhiên quý hiếm và bào chế.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ An thần đan có tác dụng hỗ trợ, giảm tình trạng mất ngủ.

Theo đó, An thần đan có nguồn gốc từ thiên nhiên nên lành tính với cơ thể. Khuyến cáo trên bao bì sản phẩm, người dùng có thể sử dụng thường xuyên để duy trì giấc ngủ ngon mà không lo tác dụng phụ. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc.

Cũng theo vị bác sĩ này, công trình nghiên cứu ra bài thuốc An thần đan được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, chi phí phù hợp với túi tiền người Việt.

Tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc

Năng lượng để bắt đầu ngày mới của mỗi người đều được xuất phát từ thể trạng khỏe mạnh và một giấc ngủ ngon. Theo nghiên cứu, người trường thành cần ngủ 6 – 8 tiếng một ngày. Trong khi đó, thời gian ngủ của trẻ em và thanh thiếu niên sẽ nhiều hơn là 10 – 12 tiếng. Chất lượng của giấc ngủ được đánh giá cao khi chúng ta ngủ sâu giấc và không bị giật mình tỉnh giấc nhiều lần.

Việc ngủ đủ giấc theo bác sĩ Hoạt Mười còn giúp tái tạo làn da mịn màng hơn qua đêm, tạo chất xúc tác cho sức khỏe và tạo nên một cơ thể khỏe mạnh để làm việc năng suất, hiệu quả, tích cực. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra, giấc ngủ sẽ góp phần giúp phát triển cả về chiều cao, thể lực và trí lực, nhất là ở trẻ em.

Ngoài ra, ngủ đủ giấc còn giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng ghi nhớ, giảm nguy cơ mắc đái tháo đường, hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn và tăng cường tuổi thọ. Kèm theo đó còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đường hô hấp...

Đối với những người thường xuyên phải lái xe, việc ngủ đủ giấc còn giúp hạn chế tai nạn giao thông. Theo thống kê tại Mỹ, hàng năm có ít nhất 100.000 vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc do tài xế trong trạng thái buồn ngủ, ngủ gật hoặc mệt mỏi. Thiếu ngủ khiến các lái xe mất tập trung, phản xạ không còn được nhanh nhạy và đó chính là lý do khiến các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra.

An Thần Đan không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép đăng ký số 00111/2020/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 20/1/2020.