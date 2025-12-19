Cải thiện nước sạch cho người dân Cao Bằng

Cao BằngUNICEF phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ tiền mặt cho 130 hộ nghèo, cận nghèo xã Tam Kim nhằm cải thiện nước sạch, vệ sinh sau thiệt hại do bão số 10, 11.

Sáng 18/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) phối hợp Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức chương trình truyền thông và hỗ trợ tiền mặt nhằm cải thiện nước sạch, vệ sinh cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 tại xã Tam Kim, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình truyền thông và hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân xã Tam Kim bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Oanh

Tại chương trình, 130 hộ nghèo và cận nghèo chịu thiệt hại do thiên tai được cán bộ Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn truyền thông trực tiếp về vai trò của nước sạch và vệ sinh trong bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, mỗi hộ được UNICEF hỗ trợ 4 triệu đồng tiền mặt để khắc phục, cải thiện các công trình vệ sinh và nước sinh hoạt thiết yếu.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm giúp các gia đình có thêm nguồn lực sửa chữa, làm mới nhà vệ sinh, nhà tắm và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước an toàn, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai. Chương trình cũng góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt bảo vệ sức khỏe trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trên địa bàn.

Người dân nhận hỗ trợ tiền mặt cải thiện nước sạch và vệ sinh. Ảnh: Nguyễn Oanh

Ảnh hưởng của bão số 10 và 11 tại xã Tam Kinh khiến 107 ngôi nhà bị thiệt hại, 445 hộ sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng; 24 công trình giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt bị hư hỏng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Dù đã được hỗ trợ từ các nguồn của Trung ương và địa phương để khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai, nhu cầu nguồn lực giúp người dân ổn định cuộc sống vẫn còn rất lớn.

Trước đó, đoàn công tác của UNICEF đã phối hợp chính quyền địa phương cấp phát bồn chứa nước nhựa, gói dụng cụ vệ sinh, viên khử khuẩn, bình nước uống cùng các hạng mục hỗ trợ về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh cho các hộ gia đình, trường học và Trạm Y tế xã Tam Kim.

Hoạt động này nằm trong gói hỗ trợ khẩn cấp dành cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi bão số 10 và 11 tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Gia Lai và Đắk Lắk, do UKAid và Liên minh châu Âu tài trợ, UNICEF Việt Nam phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai.

Thời gian tới, UNICEF cho biết sẽ tiếp tục bàn giao 10 hệ thống lọc nước uống tinh khiết cho 10 trường học; hỗ trợ tiền mặt cải thiện nước sạch và vệ sinh cho 1.160 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, tổ chức này sẽ tiếp tục triển khai các hỗ trợ cấp thiết về nước sạch và vệ sinh tại những xã chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai ở Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.

Các hoạt động trên nhằm giúp người dân khôi phục khả năng tiếp cận nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh hộ gia đình, ổn định đời sống và giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai.

Thế Đan